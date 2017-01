CSIF recorre o arquivo do caso do ébola tras quedar acreditado que non houbo medidas de prevención

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) presenta recurso de apelación ante a Audiencia Provincial de Madrid contra o arquivo da causa na que se investigaba as autoridades sanitarias españolas polo contaxio do ébola de Teresa Romero, ao quedar acreditado que "non se formou os traballadores nin houbo medidas de prevención".

Así consta no recurso, ao que tivo acceso Europa Press, no que o sindicato impugna a decisión do instrutor de dar carpetazo á denuncia presentada por este sindicato e outras organizacións por delitos contra a saúde pública e a seguridade dos traballadores.

A denuncia interpúxose a raíz do contaxio da auxiliar de enfermaría Teresa Romero, quen logrou sobrevivir ao virus. Na causa, Romero comparece como prexudicada, recorrendo tamén o arquivo a través dos seus avogados.

O recurso, presentado de xeito conxunto por CSIF, AFEM e SAE, sinala que a xuíz instrutora "excedeu o xuízo indiciario propio desta fase, ao introducir elementos de valoración propios do plenario".

Así, recordan que a titular do Xulgado de Instrución número 21, Teresa Abad, arquivou o caso ao considerar que non estaba debidamente acreditada a existencia dun delito contra a seguridade e hixiene dos traballadores.

O recurso contra esta decisión incide en que as probas practicadas e os diferentes testemuños achegados á causa acreditaron a "total falta de control na formación que se debía impartir aos traballadores que interviñeron no coidado dos misioneiros infectados de EVE e a inexistencia da adopción das medidas de formación teórica e práctica obrigatoria que esixía a grave situación de alarma sanitaria".

"Non pode a súa señoría entender acreditada a existencia da devandita formación aos traballadores cando a Administración non achegou as listas de asistentes á devandita formación, as sesións tan só foron teóricas e voluntarias e, por iso, non foron impartidas a todos os traballadores", sinala o recurso.

SEGURIDADE E SAÚDE

Neste sentido, o escrito recorda que a Lei de Prevención de Riscos Laborais establece que o empresario debe garantir a seguridade e saúde dos traballadores en todos os aspectos relacionados co seu traballo, e engade que o traballador debe ser protexido ata da súa propia imprudencia profesional.

O recurso subliña que ata que non se produciu a infección da auxiliar de enfermaría Teresa Romero non se adoptaron medidas de seguridade acordes á gravidade e risco de infección do virus.

"Que o risco era mitigable non o dicimos nós, dino os informes realizados pola Inspección de Traballo e as declaracións das testemuñas en sede xudicial", agrega o escrito de CSIF e as outras dúas organizacións.

Precisamente, estas testemuñas denunciaron de xeito sistemático a insuficiencia de formación, xa que, segundo relataron, esta consistiu nunha charla teórica de 45 minutos sen formación práctica para a instalación dos traxes de protección (EPI) ou para o acceso a zonas de máximo risco.

Por outra banda, CSIF achegou unha serie de informes e requirimentos da Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social que non foron valorados pola instrutora, malia que contan con información abonda sobre o incumprimento dos protocolos de seguridade aprobados.

De igual xeito, segundo sinalou o sindicato, tampouco se accedeu á proba testifical tanto de CSIF (medicos, padioleiro e condutor que acudiron ao domicilio de Teresa Romero) como de AFEM (facultativos de La Paz-Carlos III), aínda que non existe resolución que denegue a práctica destas probas.

O recurso agrega que consideran que "a desatención coa que se tratou no procedemento aos pedimentos de CSIF e AFEM vulnera os seus dereitos fundamentais e por iso debe ser anulado o auto que pecha o procedemento".

Finalmente, engade que o auto recorrido non fai referencia en ningún momento ás denuncias de CSIF contra o SUMMA 112 e contra o Hospital Carlos III-a Paz nin ás resolucións da Inspección de Traballo que dan resposta ás denuncias deste sindicato.