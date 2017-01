O II 'Hackhathon for refugees' reunirá en marzo en Vigo profesionais que crearán proxectos para axudar a refuxiados

A cidade de Vigo acollerá os días 4 e 5 de marzo a segunda edición do 'Hackhathon for refugees', un evento sen ánimo de lucro polo que profesionais e estudantes de distintos ámbitos reuniranse para desenvolver proxectos que permitan facilitar o día a día dos refuxiados e as organizacións que cooperan con eles.

Tras a pasada edición, celebrada en 2016 no coworking rural Sende, en Lobeira (Ourense), este ano o evento trasládase ata a cidade olívica, concretamente ao espazo coworking Impact Hub Vigo, onde os participantes debaterán e intercambiarán ideas durante dous días co fin de "desenvolver solucións prácticas a problemas reais".

Segundo informaron os organizadores, o obxectivo é crear, nun ambiente colaborativo, un prototipo de proxecto tecnolóxico. Para iso, os participantes presentarán as súas propias ideas, tras o que cada un escollerá un proxecto para desenvolver e se formarán equipos. Despois de traballar no proxecto durante a fin de semana, cada grupo presentará os seus resultados.

Ao evento están chamadas a participar persoas comprometidas coa crise dos refuxiados, sexan programadores, activistas, xornalistas, creativos, avogados, estudantes, voluntarios e profesionais de organizacións non gobernamentais ou de calquera outro ámbito, así como empresas e organizacións.

Os interesados poden inscribirse de forma gratuíta a través da web de Ticketea, e as empresas e entidades que desexen facer unha contribución poden contactar cos organizadores do evento no correo electrónico info@refu.gal. Unha vez que se cubran os gastos de convivencia, as contribucións --sexan en especie ou en diñeiro-- destinaranse a ONG's que apoian os refuxiados.