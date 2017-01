Rueda desliga do debate sucesorio a decisión de Feijóo de que cinco conselleiros deixen a acta

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, manifestou, despois de que o xefe do Executivo, Alberto Núñez Feijóo, decida que cinco conselleiros deixarán as actas, que se trata dunha cuestión de optimizar o funcionamento do Goberno "sen descoidar as tarefas parlamentarias", e o desvinculou do debate sucesorio.

En concreto, deixarán a acta o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez; e os seus homólogos de Infraestruturas, Ethel Vázquez; Educación, Román Rodríguez; de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña; e de Medio Rural, Ángeles Vázquez. Os outro cinco conselleiros compaxinarán o seu labor no Goberno galego e no Pazo do Hórreo.

"Non é a primeira vez que se produce, é a terceira vez que hai renuncias, xa pasara e forma parte da praxe normal. Quen decide quen queda e quen non é Feijóo cun criterio fundamental: que funcione o Goberno a tope sen descoidar as tarefas parlamentarias; para iso hai que repartirse o traballo", esgrimiu.

Rueda rexeitou darlle "outra clave diferente" a esta, como o debate sucesorio. "Internamente non o temos; hai o debate de intentar cumprir as obrigas e a iso corresponde esta decisión", resolveu.