EU condena o asasinato machista do Carballiño (Ourense) e lapa a participar nas concentracións deste martes

Esquerda Unida condenou o asasinato dunha muller a mans da súa parella o pasado domingo no Carballiño (Ourense), ao tempo que chamou a toda a cidadanía a participar nas marchas convocadas para este martes 31 de xaneiro.

As concentracións están convocadas para este martes 31 de xaneiro ás 20,00 horas no Carballiño e as sete cidades galegas.

Así mesmo, a través dun comunicado, EU recordou que, ademais do caso do Carballiño, tamén se produciu outro episodio de violencia machista a pasada fin de semana en Ferrol, onde "unha muller foi atacada pola súa parella diante dos seus catro fillos".

Así, EU recordou que as vítimas mortais "son soa a parte visible dunha problemática complexa que se sustenta nun sistema patriarcal" que deber ser erradicada para conseguir unha "sociedade de igualdade real".

"O feminismo é imprescindible e representa unha alternativa política global e integradora dun modelo de sociedade pola que traballamos: respectuosa, xusta e igualitaria", manifestou EU.