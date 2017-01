Galicia é, xunto a Asturias e Euskadi, un dos destinos elixidos polos españois para "escapar" unha fin de semana, segundo un estudio realizado entre os seus usuarios pola empresa de aluguer vacacional de coches Goldcar.

A sondaxe indica que a maioría dos cidadáns do Estado, un 61 por cento, viaxa unha media de tres veces ao ano durante as fins de semana, e o 80 por cento di telo feito hai menos de seis meses.

Os datos demostran que as escapadas de fin de semana, "que substituíron ás vacacións durante a crise como unha forma de aforrar", consolidáronse como unha tendencia de ocio.

Entre as preferencias dos españois á hora de gozar deste tipo de estanzas curtas destaca o turismo cultural no país (34%), a diferencia de franceses, italianos e alemáns, que apostan por viaxar ao estranxeiro e coñecer outros países.

O turismo nacional imponse ás viaxes ao estranxeiro (26%), así como a outros destinos clásicos como o mar (24%) ou a montaña (14%).

MELLOR O NORTE

No conxunto do Estado, os viaxeiros decántanse polo norte, con Asturias, Galicia e País Vasco como comunidades preferidas para gozar das "mellores rutas e plans durante unha fin de semana".

O "relax" e "a desconexión da rutina" son as principais causas polas que os enquisados españois deciden emprender unha viaxe de fin de semana (36%), aínda que a moitos lles atrae a posibilidade de realizar turismo cultural (22%) e visitar lugares "cheos de historia, museos e monumentos". Tamén teñen un peso importante as escapadas románticas (19%), por enriba das viaxes familiares (15%). En último lugar sitúanse as rutas gastronómicas (8%).

A enquisa tamén desvela os destinos europeos favoritos para explorar durante estas mini-vacacións e que, liderados por París, inclúen Londres, Roma, Praga, Ámsterdam e Berlín.