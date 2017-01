Deputación e UDC prevén que a nova residencia universitaria estea operativa o próximo curso

A Deputación e a Universidade da Coruña (UDC) esperan que a nova residencia universitaria estea operativa o próximo curso académico tras iniciarse este luns os traballos de remodelación do centro Calvo Sotelo, sede da futura residencia pública.

O presidente do organismo provincial, Valentín González Formoso; o vicepresidente, Goretti Sanmartín, e o reitor da UDC, Xullo Abalde, ademais do deputado da área de Patrimonio e Contratación da institución provincial, Xesús Soto, visitaron as obras este luns acompañados por responsables da empresa OHL.

Na visita, González Formoso recordou que a institución provincial realiza unha achega de case 1,8 millóns de euros para a reforma integral dun total de 88 cuartos, das que 60 darán servizo á residencia universitaria permitindo o aloxamento de 120 estudantes.

Ademais, sinalou que o comezo das obras, cun prazo de execución de nove meses, permitirá a posta en funcionamento da reisdencia durante o próximo curso.

RESIDENCIA ELVIRA VAO

Pola súa banda, o vicepresidente provincial manifestou que a residencia, que se denominará Elvira Bao, salda "dúas débedas". "Unha coa cidade universitaria que é A Coruña e outra coa memoria dunha mestra que viviu neste barrio e que foi represaliada polo seu compromiso coa liberdade".

Mentres, o reitor coruñés, Xullo Abalde agradeceu á Deputación o apoio e expuxo que a intención é que o proceso de equipamento sexa "o máis rápido posible" unha vez rematen as obras.

Tamén recordou que a UDC manterá as axudas para residencia dos seus estudantes, ao tempo que estimou o custo mensual dunha praza nesta entre 80 e 100 euros ao mes.