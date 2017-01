Acordo entre PP e PSOE para que a lei de acompañamento incorpore unha ordenación provisional en materia urbanística

O PPdeG e o PSdeG chegaron a un acordo na comisión de economía do Parlamento sobre a ordenación provisional en materia urbanística que incorpora a lei de medidas fiscais e administrativas, a coñecida como 'lei de acompañamento' aos presupostos da Xunta para este ano.

Esta ordenación é a resposta coa que o Goberno galego pretende dar solución transitoria á problemática que no campo do urbanismo xurdiu en varias localidades galegas, como Vigo e Ourense, onde os seus plans foron anulados por distintas sentenzas.

O pacto materializouse este luns co voto a favor na comisión de economía dunha transacción entre nove emendas dos populares e outras tantas dos socialistas. Con elas, matízanse distintos artigos do título da lei de acompañamento referido ao urbanismo. En Marea votou en contra e o BNG abstívose.

Entre outros puntos, modifícanse aqueles relativos ao tempo de vixencia do instrumento provisional que propón a lei para salvar as dificultades pola anulación dos plans urbanísticos. Este deberá ser de tres anos e medio.

"O PP ESTÁ CON VIGO"

Se ben a oposición, en bloque, reproba esta forma de actuar pola "inseguridade xurídica" que atribúe a unha norma que "evita o debate" e atinxe a numerosos ámbitos, os socialistas presentaron "nove emendas fóra de prazo", en palabras da popular Paula Prado, en relación co título relativo ao urbanismo.

"E nós chegamos a un acordo porque nos preocupa e porque se trata de favorecer que en caso de anulación non se bote abaixo todo o esforzo de proxectos en marcha", destacou Prado.

É máis, na súa última quenda, a deputada afirmou que "o PP está con Vigo" e "quere que progrese e que as empresas teñan os menores obstáculos posibles", así como que "a cidadanía non se vexa afectada".

Agora, agregou, "tamén o goberno municipal de Vigo --o alcalde é o socialista Abel Caballero-- ten que facer os deberes". "E como el, todos os concellos que teñen anulada unha parte do plan xeral", apostilou.

A socialista Begoña Rodríguez Rumbo centrou a súa intervención en reprobar "a forma de proceder do Goberno" coa lei de acompañamento, ao asegurar que con ela hai "retroceso democrático", "mingua da calidade política e xurídica" e límites ao "control".

Prado aproveitou a súa réplica para reprocharlle que non fixese referencia ao pacto alcanzado en relatorio, e que solo falase das críticas.

EN MAREA E BNG

Pola súa parte, o vicevoceiro parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, opinou que a achega socialista ao texto no relativo a un prazo de tres anos e medio para a vixencia do instrumento urbanístico provisional é "positiva, pero non arranxa o problema de raíz".

Así, rematou por lamentar que "PSOE e PP coinciden en aprobar este tipo de acordos" que, ao seu xuízo, non fan senón "aprazar os problemas" e incrementar a "inseguridade xurídica".

Subliñou, neste sentido, que a "demostración da chafallada xurídica" está en que "a Xunta deixa en man dos concellos a aprobación definitiva deste instrumento".

Mentres, a nacionalista Olalla Rodil expresou as súas dúbidas, con estes cambios, acerca do "que vai rexer tras esta reforma". "Se se vai facer caso a que din os tribunais ou se van facer oídos xordos", formulou.

CAMBIOS EN 21 LEIS

Tanto En Marea como o PSdeG e o BNG lamentaron a utilización desta lei de acompañamento para reformar "21 leis nada máis e nada menos", en palabras de Rodil.

"Parécenos unha lei feita trampa e un subterfuxio para evitar o debate parlamentario e non ter en consideración as achegas dos sectores afectados", criticou.

Non obstante, Prado respondeu que "moita falta de debate non hai" cando "se tivo que escoitar que se ían repetir" os grupos en canto ás súas argumentacións.

Así, defendeu que nalgunhas ocasións os cambios se introducen "para adaptar lexislación galega á estatal", noutras "para o cumprimento de sentenzas" e tamén "para facer efectivos os acordos cos empregados públicos".

Despois de que a oposición se referise a novidades na lei de montes, en acuicultura, en función pública, na biomasa e no transporte público, entre outros aspectos, a popular negou "escurantismo" e recordou que noutras comunidades tamén se procede deste xeito.

EMENDAS APROBADAS

Tras este último debate, a lei de acompañamento votarase definitivamente no pleno ordinario que terá lugar o martes da próxima semana.

Na votación deste luns foron aprobadas as emendas do PP (64 en total, nove delas transaccionadas co PSOE no relativo á lei do chan) e unha dos socialistas de carácter técnico.

Á marxe do acordo no campo urbanístico, tamén foron transaccionadas unha emenda do BNG relacionada cos concursos de provisión de postos de traballo e a súa afectación en persoal funcionario da administración de xustiza, persoal docente e persoal estatutario do sistema de saúde e outra do PSOE sobre contratación pública de innovación.