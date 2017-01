Piden dous anos de cárcere para un acusado por suposta apropiación de máis de máis de 90.000 euros

A Fiscalía reclama dous anos de prisión para un home, J.M.G.U., que será xulgado este martes na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, por apropiarse supostamente de máis de 90.000 euros que debían destinarse a cancelar un empréstito hipotecario.

Segundo o escrito de acusación pública, o home recibiu en decembro de 2008 por transferencia á súa conta do Banco Santander a cantidade de 100.186 euros que debía destinar á cancelación dun empréstito hipotecario que tiña como garantía un ático de compravenda.

Ese mesmo día formalizou escritura de compravenda do terreo facendo constar que o empréstito estaba totalmente amortizado e o comprador do devandito inmoble asinou, á súa vez, un empréstito hipotecario con Banco Caixa Geral (Que asumiu en nome do seu cliente a xestión do pagamento).

Non obstante, o acusado non chegou a cancelar a hipoteca e esta seguiuse pagando durante un par de anos, mentres houbo diñeiro na conta. Non obstante, tras realizar varias disposicións de efectivo, as cotas deixaron de aboarse en decembro de 2010. Con consecuencia diso, o Banco Santander iniciou un procedemento executivo que obrigou Banco Caixa Geral a pagarlle 93.826 euros.

Por estes feito, a Fiscalía pide que sexa condenado a dous anos de cárcere, ao pagamento dunha multa de 1.620 euros e a indemnizar Banco Caixa Geral en 93.286 euros. Por outra banda, entende que debe sobreserse a causa con respecto a a outra querelada, M.C.C.B., por entender que, aínda que foi cotitular no outorgamento da escritura, non hai indicios para manter que a súa actuación foi delituosa.