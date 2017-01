Suspendida ata o martes a busca do segundo ancián que residía da vivenda derrubada en Bóveda (Lugo)

Os servizos de emerxencias suspenderon ata o martes as tarefas de busca e desentullo na vivenda derrubada no municipio de Bóveda, tras rexistrarse un incendio na mañá deste luns.

O suceso rexistrouse sobre as 09.00 horas no lugar da Raíña, na parroquia de Marín, cando unha veciña alertou os servizos de Emerxencias de que se estaba a producir un incendio nunha vivenda, domicilio dunha parella de anciáns de 95 e 89 anos que se atopaban nese momento no inmoble.

Efectivos de Bombeiros de Monforte traballaron no lugar durante toda a xornada para sufocar as lapas, que quedaron totalmente extinguidas sobre as 18.00 horas, e realizando tarefas desentullo para intentar localizar os dous habitantes da vivenda, que se veu abaixo.

Sobre as 15.00 horas desta tarde, localizaron entre os entullos o corpo sen vida dun dos anciáns que se atopaba no interior da casa incendiada.

Finalmente, a falta de visibilidade obrigou aos efectivos de bombeiros suspender as tarefas de desentullo e busca, que se retomarán a primeira hora do martes.

A zona quedou totalmente acordoada pola Garda Civil, á espera de que o dispositivo retome a actividade durante a mañá.