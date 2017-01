Ferida unha muller tras impactar unha furgoneta contra un coche parado na beiravía da AP-9 ao seu paso por Vilaboa

Unha muller resultou ferida este luns tras impactar unha furgoneta contra un coche parado na beiravía da AP-9, ao seu paso polo Concello de Vilaboa (Pontevedra).

Segundo informa o 112, o accidente de tráfico produciuse no quilómetro 141, sentido Sur, no Concello de Vilaboa, sobre as 13,20 horas.

Como consecuencia do choque, a muller ferida tivo que ser axudada a saír do seu vehículo. Fíxoo a través dunha das ventás, coa asistencia de varios efectivos sanitarios e da Garda Civil.

Por outra parte, o 112 Galicia informou de que este luns resultou ferido un operario tras caer dende un primeiro piso na Coruña mentres realizaba labores de mantemento na rúa Real sobre as 15,10 horas.