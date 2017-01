Preocupación pola investigación da UE sobre Pousadas do Salnés

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, expresou a súa "preocupación" polo desenvolvemento da investigación que a Oficina Europea de Loita Contra el Fraude está a facer sobre os fondos cos que se financiaron as Pousadas do Salnés.

Imaxe dun dos establecementos turísticos de Pousadas do Salnés | Fonte: Sutega.es

"Non sei como vai rematar a investigación europea sobre eses fondos; espero que sexamos capaces de solucionalo pero non está na nosa man", admitiu.

O Executivo provincial, conformado polo PSdeG e o BNG, denunciou dende o inicio do seu mandato a existencia de "numerosas irregularidades" na xestión destes catro establecementos turísticos deseñados para persoas con minusvalidez.

A día de hoxe tan só o centro hoteleiro da Lanzada abriu as súas portas, mentres que as instalacións de Ribadumia, Armenteira e Meaño "seguen atascadas" e arrastran problemas "herdados do goberno anterior", que presidía o popular Rafael Louzán.

"Estamos intentado solucionalo", subliñou a presidenta da Deputación, quen admitiu que "non é doado resolver" que a Pousada de Ribadumia fose construída nun terreo propiedade do Arcebispado, entre "moitas outras irregularidades", dixo Silva.

UN "ESCÁNDALO"

A presidenta provincial cualificou de "escándalo" a xestión do proxecto das Pousadas do Salnés, "que tiña un custo de 9 e foise a 27 millóns de euros".

Segundo Carmela Silva "absolutamente todos os proxectos herdados do anterior goberno teñen problemas, irregularidades, modificados sen xustificar ou non cumprían coa lexislación vixente".