O sector lácteo acaparou o 93% das sancións da Axencia de Información e Control Alimentarios en 2016

A Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA) propuxo durante o ano 2016 un total de 56 sancións, acaparando o 92,86% delas o sector lácteo (52). As outras catro sancións corresponderon ao sector do aceite (2) e o viño (2).

Así se desprende do 'Informe anual da actividade inspectora e de control 2016' remitido polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio.

Do total de denuncias, a gran maioría debeuse á ausencia de contratos (46 das 56), mentres que o resto corresponderon ao incumprimento dos prazos de pagamento (7) ou a non inclusión de todos os extremos nos contratos (3).

Respecto ao elo da cadea alimentaria, o 87,5% das sancións propostas producíronse dentro do sector da industria alimentaria, o 10,71% na distribución minorista e tan só unha delas (o 1,79%) concentrouse na distribución comercial almacenista.

No seu informe, a AICA tamén informa de que realizou o pasado ano un total de 541 inspeccións de oficio -a maioría, de novo, no sector lácteo (272), seguido do vinícola (109), o sector oleícola (105) e o hortofrutícola (49)-, e recibiu 53 denuncias, 17 delas por 'venda a perdas'.

149 DENUNCIAS EN TRES ANOS.

Dende a creación da axencia, hai xa tres anos, o organismo recibiu un total de 149 denuncias, 98 por incumprimentos da Lei da Cadea Alimentaria e 51 por esta 'venda a perdas', sendo o sector máis denunciado o lácteo (49%). Das denuncias por incumprimentos da Lei da Cadea Alimentaria resolvéronse 94, dando lugar a 43 expedientes sancionadores.

Ao longo dos seus tres anos de actividade, AICA realizou 5.957 inspeccións de oficio da citada lei, e propuxo 622 sancións -347 por non respectar a Lei da Cadea e 275 por non pagamentos das cotas obrigatorias-.

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN E COMPROBACIÓN DE CONTRATOS.

Por comunidades autónomas, o 32% das sancións propostas por AICA por incumprimentos da lei concéntranse en Galicia, seguida de Extremadura (14%), Andalucía (12%) e a Comunidade de Madrid (11%).

Así mesmo, a axencia conta cun programa específico de verificación e comprobación da existencia de contratos en todos os sectores agrícolas e gandeiros, no marco do Plan de Control 2016-2017. O obxectivo desta campaña é comprobar que todas as transaccións comerciais por importe superior a 2.500 euros quedan recollidas por escrito nun contrato alimentario.