O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, espera saír da reunión que manterá este martes co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "cun calendario máis concreto" do AVE a Galicia tras "un ano de bloqueo" que vincula co Executivo "en funcións". Confía en "paliar e diminuír" o impacto deste feito, pero é consciente de que recuperar o tempo perdido non será posible.

"Non creo que debamos pensar que as cousas se poden recuperar solo por vontade; hai cousas que se poden mellorar, que se poden paliar, pero non creo que se poida solucionar a ausencia dun ano. Si diminuír o impacto e os problemas que levaron consigo este ano de bloqueo, pero solucionalos tecnicamente e presupostariamente ao cen por cen nin é posible nin eu pretendo solucionar o que non ten solución", dixo.

En declaracións aos medios tras reunirse co ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, o presidente precisou que o que pretende é comprobar se o ministerio logrou "desbloquear os problemas que atopou" -aludírase a cinco tramos con dificultades-, o efecto dos mesmos, e que se concrete "dunha vez por todas o impacto" no conxunto das obras do AVE.

"Mañá intentaremos ver se se desbloqueou a situación que se atopou en cinco obras e ver a repercusión dun ano de bloqueo das grandes infraestruturas: os efectos de estar 12 meses sen goberno e non poder tomar decisións en canto a modificacións e reformados; veremos qué impacto teñen nas obras do AVE e espero que mañá nos dea información", reflexionou.

Feijóo mostrouse convencido de que se neste mes e medio o Goberno foi capaz de "desbloquear o que estaba atascado sobre todo en túneles e viadutos" se poderá ter "calendario máis concreto", mentres que, "se non foi posible avanzar, o calendario estará un pouco máis difuso". "Espero que esteamos na primeira das opcións, que teñamos un calendario máis concreto e que avanzásemos", apostilou.

En todo caso, remitiu a este martes para, en vista do que lle traslade o ministro, poder facer "unha valoración" da situación do AVE, a chegada da cal, insistiu, é "irrenunciable". "E cada vez falta un día menos para os trens cheguen a Ourense, onde conectarán co Eixe Atlántico", resolveu.

TRES ASUNTOS CLAVE

Pola súa parte, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, situou o AVE a Galicia, a AP-9 e o impulso ás estacións intermodais como os tres asuntos "fundamentais" para a cita deste martes entre ambos os dous dirixentes.

En relación a a AP-9, remarcou que a postura de Galicia, malia celebrar a activación dunha comisión bilateral para avanzar na xestión conxunta da infraestrutura, "é coñecida" e favorable ao traspaso á comunidade.

"Cremos que o mellor é ter a xestión directa da AP-9 e por iso hai un acordo unánime (no Parlamento). Non enganamos a xente, non significa que sexa directamente gratuíta e avanzamos", esgrimiu Vázquez, que ve á Xunta "na boa liña" para "avanzar" nos tres asuntos "importantes".

"E agardo que se materialicen na comisión de seguimento, que é onde temos que chegar a eses acordos", apostilou.

Sobre a variante do AVE en Ourense, recalcou que o ministro ratificou "que estaba na axenda". "O que trasladamos é que non sirva de escusa para atrasar a entrada da AVE; cremos que é compatible a execución da variante coa chegada do AVE", resolveu.