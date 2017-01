Traballadores do Sergas protestarán este mércores para reclamar á Xunta a recuperación dos seus salarios

Traballadores do Sergas --convocados polos sindicatos CIG, CC.OO., UGT, SAE, SATSE e C-SIF-- protestarán este mércores, 1 de febreiro (11,00 horas), ante a Consellería de Sanidade para reclamar a recuperación dos seus salarios e condicións laborais.

Deste modo, os sindicatos enviaron senllos escritos aos conselleiros de Facenda e Sanidade para demandar que se convoque de forma inmediata a mesa sectorial e se estableza un calendario negociador.

En rolda de prensa en Santiago, a secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, sinalou que en 2009 coa chegada do PPdeG á Xunta se suspenderon "todos os acordos económicos" asinados na mesa sectorial sobre condicións de traballo de traballadores do Sergas, que buscaban que as retribucións se equiparasen á media de servizos de saúde do resto de autonomías, e tivesen en conta a "penosidad" de traballo en quendas, festivos e gardas.

Así, os traballadores denuncian que dende entón a Xunta "se nega sistematicamente" a falar na mesa sectorial da recuperación de dereitos perdidos. Neste sentido, Abuín refírese á "dobre penalización" do recorte das extras e "a negativa a negociar" para recuperar acordos retributivos. Unha cuestión que contrapón aos anuncios do Goberno galego de recuperación económica que non aplica aos seus empregados.

Nesta liña, Javier Martínez (UGT) censurou que as retribucións dos traballadores do Sergas estiveron "sempre" por debaixo da media das comunidades.

CRÍTICAS A FEIJÓO E a SÚA SUBA SALARIAL

Ao respecto, a responsable de CIG-Saúde contrasta a suba do 7,5% do salario do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e do 7% de altos cargos para este ano con que os salarios do persoal da sanidade pública galega seguen "conxelados".

Neste sentido, Javier González (CC.OO.) lamentou que "o único que se recupera é o salario do Goberno e dos seus asesores", mentres os traballadores do Sergas teñen que protestar para pedir "algo que se acordara e que se retirou".

De feito, Abuín reflexiona sobre que os acordos de melloras retributivas só chegaron con Feijóo "fóra" da Xunta. Sobre este extremo, recorda que xa en 1996, con Feijóo como secretario xeral de Sergas, "se negou á equiparación retributiva" dos empregados do Sergas "co resto dos traballadores" públicos da Xunta.

RECORTES POR BAIXAS E CARREIRA PROFESIONAL

Así mesmo, Carmen García (Satse) criticou a situación que viven sanitarios e persoal de Sergas que "non poden estar enfermos", xa que sofren un agravio comparativo respecto a outros empregados públicos, posto que nos tres primeiros días de baixa lles quita o 50 por cento dos seus salarios a diferencia doutros traballadores.

A isto únese que os sindicatos reprochan á Xunta a suspensión do réxime extraordinario a carreira profesional "unilateralmente", de maneira que hai traballadores "de primeira e segunda", que desempeñan o mesmo labor e na mesma escala, pero con diferentes salarios, o que "é claramente inxusto".

Tamén explicou o representante de UGT que se non se suspendese o tocante ao réxime ordinario "hoxe tería carreira profesional o persoal interino", que "xa o están empezando a recoñecer os tribunais de xustiza europeos e tamén os españois", mentres "si están a sentar as bases de negociación" nas demais comunidades".