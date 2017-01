Rural.- Este martes ábrese o prazo de presentación de solicitudes para optar ás axudas do plan 'Leader'

Este martes 31 ábrese o prazo de presentación de solicitudes das axudas do plan 'Leader', que permanecerá aberto "un mes como mínimo", segundo informou a Xunta este luns nun comunicado.

O plan primará proxectos produtivos que sexan dinamizadores e vertebradores das zonas onde se apliquen para que melloren as condicións de vida do rural, ao tempo que valorará que estean relacionados coa actividade gandeira, agraria e forestal.

Este luns o DOG publica as bases das convocatorias para as anualidades de 2017 e 2018 dun programa de axudas que conta cunha partida de máis de 21 millóns de euros para os dous anos.

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, visitou este luns dúas empresas beneficiadas polas axudas do plan 'Leader' na anterior convocatoria; un serradoiro e un viveiro situados no municipio coruñés de Abegondo.

Antes diso, Vázquez mantivo unha reunión coa xunta directiva do Grupo de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos xunto ao director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois; na que animou aos seus responsables a "esforzarse por xestionar coa maior eficacia e eficiencia os fondos dispoñibles".