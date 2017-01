Xaneiro despídese con chuvias persistentes en Galicia e o noroeste de Castilla e León

O tempo para este martes 31 de xaneiro será estable, sen ningún aviso meteorolóxico, segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), que sinala como único fenómeno significativo as chuvias localmente persistentes e intervalos de vento forte que se producirán no oeste de Galicia.

En Galicia e noroeste de Castilla e León, os ceos estarán cubertos con chuvias, máis intensas no oeste de Galicia, onde poden ser localmente fortes e/ou persistentes. Estenderanse cara ao leste, de forma máis feble e illada, cubrindo o terzo oeste peninsular, podendo chegar a outras zonas da metade oeste peninsular.

No Sistema Central e Pireneos poderían darse precipitacións débiles ocasionais a primeiras horas, con intervalos nubrados no resto da metade norte peninsular e Estreito, mentres que no sueste e en Baleares estará pouco nubrado con intervalos de nubes altas. En Canarias, espéranse intervalos anubrados, máis abundantes no norte das illas, onde é probable que haxa algunhas chuvias febles.

A cota de neve situarase no noroeste peninsular entre os 1.600 e os 1.900 metros, baixando a 1.400/1.800 metros, e no Sistema Central e Pireneos a 1.600/1.800 metros a primeiras horas da xornada.

Haberá posibilidade de néboas matinais en Mallorca e o interior peninsular salvo o noroeste, así como brumas no litoral mediterráneo norte.

As temperaturas diúrnas irán en descenso no terzo occidental peninsular, e en aumento no interior da metade oriental, con xeadas en Pireneos.

O vento soprará de compoñente sur nas vertentes atlántica e cantábrica da Península, Baleares e Ampurdán, con intervalos de forte ao principio no litoral de Galicia, e momentos fortes en zonas de montaña do extremo norte. Do este no Estreito e litoral de Andalucía oriental. En Canarias, vento de compoñente norte.