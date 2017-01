Bombeiros e unidade canina da Guardia Civil buscan o corpo da segunda vítima no incendio de Bóveda (Lugo)

Efectivos dos Bombeiros de Monforte e da unidade canina da Guardia Civil foron mobilizados este martes para proseguir a busca do corpo da segunda vítima mortal no incendio da súa vivenda no municipio de Bóveda (Lugo).

Segundo informaron a Europa Press fontes dos bombeiros e do Instituto Armado, sobre as 9,30 horas deste martes os medios acudiron ao lugar do incendio declarado o luns na vivenda dunha parella de anciáns con mobilidade reducida.

Por parte dos Bombeiros de Monforte foron mobilizados catro efectivos este martes que, xunto con cans da Guardia Civil, buscarán entre os entullos o corpo da segunda persoa falecida debido ao incendio.

O suceso rexistrouse sobre as 9,00 horas do luns no lugar da Raíña, na parroquia de Marín, cando unha veciña alertou os servizos de emerxencias de que se producía un incendio nunha vivenda, domicilio dunha parella de anciáns de 95 e 89 anos que se atopaban nese momento no inmoble.

Efectivos de Bombeiros de Monforte traballaron no lugar durante a xornada do luns para sufocar as lapas, que quedaron totalmente extinguidas sobre as 18,00 horas, e realizaron tarefas desentullo para intentar localizar os dous habitantes da vivenda, que colapsou.

Sobre as 15,00 horas do luns localizaron entre os entullos o corpo sen vida dun dos anciáns que se atopaba no interior da casa incendiada.

Finalmente, a falta de visibilidade obrigou aos efectivos de bombeiros suspender as tarefas de desentullo e busca ata este martes.