Abre este mércores a inscrición para a sétima marcha solidaria nocturna 'Pontevedrada'

A Asociación de Amigos da Pontevedrada (Asampo) que, sen ánimo de lucro dá viabilidade á iniciativa, abrirá este mércores 1 de febreiro o prazo de inscrición voluntaria para participar na sétima edición da marcha solidaria 'Pontevedrada'.

Segundo recorda a entidade, trátase dunha marcha "solidaria nocturna e ininterrompida" a pé de 63 quilómetros polo Camiño de Santiago portugués dende a cidade do Lérez ata a Praza do Obradoiro compostelana.

A asociación destacou que esta marcha solidaria mantén como obxectivo "concienciar a poboación da importancia que ten a doazón altruísta de sangue, órganos e tecidos".

As inscricións poderanse facer efectivas dende este mércores a través do mail pontevedrada@gmail.com ou mediante o envío dun whatsapp aos teléfonos 620 821 567 e 619 566 303. O prazo finalizará ás 22,00 horas do 26 de abril.

A VII Pontevedrada arrancará da Praza da Ferraría o sábado 29 de abril ás 20,00 horas con participantes solidarios de diversas idades que efectuarán breves paradas de descanso e refrixerio nocturno en Barro, Caldas de Reis, Valga e Padrón, antes de entrar ao longo da mañá do domingo 30 de abril na Praza do Obradoiro de Santiago.