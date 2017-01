Os viaxeiros aloxados nos establecementos rurais galegos creceron un 8,6% en 2016

Os viaxeiros aloxados nos establecementos galegos de turismo rural creceron un 8,66% durante o ano 2016, mentres que as pernoctacións se incrementaron un 17%, segundo os datos feitos públicos este martes polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

En concreto, ao longo de 2016 pasaron polos establecementos rurais da Comunidade 210.082 viaxeiros, dos que 152.905 eran de orixe nacional e 57.177 eran estranxeiros. Esta cifra supón un 8,66% máis que os aloxados en 2015.

Así mesmo, as pernoctacións o pasado exercicio creceron un 17%, ata as 423.953. A estanza media neste tipo de aloxamentos ao longo de 2016 foi de 2,02 días, por debaixo da media nacional, de 2,74 días.

Os aloxamentos rurais da Comunidade rexistraron ao longo do ano unha ocupación media do 18,19% das súas prazas e do 19,70% dos seus cuartos.

En canto aos prezos, en Galicia creceron 0,66 puntos en variación anual, moi por debaixo da alza de 2,41 puntos de media a nivel nacional.

IMPORTANTE CRECEMENTO EN APARTAMENTOS

Segundo os datos de 2016, os apartamentos turísticos galegos experimentaron un importante crecemento tanto en viaxeiros aloxados (+46%) coma en pernoctacións realizadas (+31,6%).

Así, 124.776 viaxeiros aloxáronse neste tipo de establecementos ao longo de 2016, 100.209 procedentes de España e 24.566 estranxeiros. En total, realizáronse 426.250 pernoctacións e a estanza media foi de 3,42 días.

Do mesmo modo, os cámpings galegos experimentaron un crecemento do 19,1% na súa cifra de viaxeiros en 2016, ata as 275.645 persoas, das que 199.917 eran españois e 75.727 estranxeiros.

Neste tipo de establecementos as pernoctacións creceron un 15,2% con respecto ás de 2015, ata as 961.780. A estanza media foi de 3,49 días.

Finalmente, 6.023 persoas fixeron uso dos albergues galegos no último ano, un 3,54% máis que os rexistrados en 2015. Destes, a maior parte --5.236-- proviñan doutros puntos de España, mentres que 787 eran estranxeiros.

As pernoctacións nos albergues, non obstante, caeron un 1,3% neste período, ata as 23.252. A estanza media foi de 3,86 días.

DATOS DE DECEMBRO

No mes de decembro de 2016, os aloxamentos galegos de turismo rural acolleron 8.953 viaxeiros, o que supón un 15,7% máis que no mesmo mes de 2015. As pernoctacións, pola súa banda, creceron un 16,6%, ata as 16.848. A estanza media diminuíu levemente, ata os 1,88 días.

Pola súa banda, os albergues experimentaron no último mes de 2016 un crecemento do 136% nos seus usuarios, ata os 291, e do 217% nas pernoctacións realizadas, ata as 546. A estanza media creceu ata os 1,88 días.

Os apartamentos turísticos aloxaron en decembro 5.304 persoas, o que supón un 30,5% máis que hai un ano. As pernoctacións, que creceron un 36%, superaron as 16.000.

Finalmente, en cifras negativas, os viaxeiros aloxados nos cámpings galegos caeron un 31,2% en decembro con respecto ao ano anterior, ata os 161. As pernoctacións, pola súa banda, tamén diminuíron, un 49%, ata as 247.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, as pernoctacións realizadas en aloxamentos turísticos extrahoteleiros (apartamentos, cámpings e aloxamentos de turismo rural) alcanzaron os 123,6 millóns en 2016, o que supón un aumento do 8,5% con respecto ao ano anterior.

Esta taxa de variación é 3,8 puntos superior á rexistrada en 2015, que foi do 4,7%. O incremento en 2016 debeuse ao aumento do 8,8% das pernoctacións de non residentes e ao incremento do 7,9% das de residentes.

O 60% das pernoctacións realizáronse en apartamentos turísticos, o 30% en cámpings, o 8% en aloxamentos de turismo rural e o 2% restante en albergues.

No mes de decembro, as pernoctacións en aloxamentos extrahoteleiros aumentaron un 6,5% con respecto ao mesmo mes de 2015, ata 6,1 millóns. A estanza media foi de 5,2 pernoctacións por viaxeiro, cun aumento do 7,5% dos residentes e 6,1% das dos non residentes.

En 2016 ocupáronse o 42,4% das prazas ofertadas en apartamentos turísticos, un 5,1% máis que un ano antes. O grao de ocupación medio en fin de semana situouse nun 45,3%, un aumento anual do 5,2%.

As pernoctacións en apartamentos aumentaron un 9% en 2016, cun crecemento do 9,1% das de non residentes e do 8,5% dos residentes. Os viaxeiros non residentes, que representaron un 65% do total, realizaron o 75,8% das pernoctacións en apartamentos turísticos.