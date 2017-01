Iván Ferreiro presenta o seu novo disco na Coruña e Santiago no ciclo SON Estrella Galicia

O cantante, compositor e músico Iván Ferreiro actuará este venres e sábado na Coruña e Santiago de Compostela, respectivamente, tras incorporarse ao cartel do ciclo SON Estrella Galicia, segundo informa a organización.

O galego presentará o seu sexto traballo en solitario, 'Casa', nun concerto en La Sala Pelícano, na Coruña, o venres, e outro na Sala Capitol, en Santiago de Compostela, o sábado.

Deste novo traballo, a organización do concerto destaca que se trata "dunha colección de 12 cancións evocadoras que supoñen a representación actual do seu son". Do que fora líder do grupo Los Piratas, subliña tamén que é "un dos artistas máis representativos do panorama independente español".

Na súa VIII edición, SON Estrella Galicia mantén a súa aposta pola música alternativa coa mestura de estilos e fusión xéneros. "Un ciclo anual que vai contar con máis de 150 concertos en 15 cidades repartidas ao longo do territorio nacional e tamén con directos en Brasil", segundo explica a organización.