Un total de 33 traballos optan ao XXIII Premio Álvaro Cunqueiro de xornalismo gastronómico

Un total de 33 traballos optan ao XXIII Premio de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, que pechou o prazo de presentación de candidaturas o pasado 18 de xaneiro.

Este certame, organizado polo Concello de Lalín como complemento á Feira do Cocido, ten como finalidade fomentar a difusión da cociña galega en xeral e recoñecer o labor realizado por estudantes, xornalistas e escritores que prestan especial atención ao tema gastronómico. Nesta edición conta cunha dotación de 5.000 euros en premios.

Do total de candidaturas, 16 pertencen á categoría absoluta, mentres que as restantes 17 entran dentro da sección de traballos académicos. Así mesmo, entre as publicacións recibidas atópanse dende contidos multimedia en páxinas web ata programas radiofónicos e televisivos, libros, artigos en prensa ou traballos.

A maior parte das obras presentadas proceden do propio territorio galego, aínda que tamén optan candidaturas de Castilla la Mancha, Ceuta, Tenerife, Madrid ou Puerto Rico, indicou a organización.

O xurado, composto por personalidades do mundo do periodismo, ten previsto reunirse o próximo 6 de febreiro para deliberar o fallo.