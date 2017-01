Detida unha moza por un roubo nunha casa á que accedeu cun varón coas chaves subtraídas ao dono en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron unha muller por un roubo nunha vivenda habitada en Ourense á que accedeu con outra persoa, xa arrestada, coas chaves subtraídas ao propietario e onde subtraeron en dez minutos electrodomésticos valorados en 2.000 euros.

A detida é unha muller de 18 anos natural de Ourense, que carece de arrestos anteriores. A rapaza quedou en liberdade tras pasar a disposición xudicial.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, o día 30 de xaneiro foi detida unha muller como presunta autora dun roubo con forza nunha vivenda na zona de Seixalbo, a cuxo interior accederon sen causar danos nin marcas aparentes.

Os feitos que motivaron a detención sucederon o 5 de novembro do 2016 cando persoas descoñecidas accederon ao interior do domicilio sen causar danos nin marcas aparentes e subtraeron un microondas, un plasma de 42 polgadas, un ordenador portátil, un televisor de 19 polgadas, unha videoconsola Nintendo, e dous xogos para consola Play Station, valorado todo iso en 1.900 euros.

Unha vez coñecidos os feitos por parte da Unidade de Delincuencia especializada e Violenta da Comisaria Provincial de Ourense e, tras realizar comprobacións e investigacións, así como declaracións testificales, os axentes descubriron que unha parella coñecida dun dos fillos dos propietarios accedeu á vivenda.

As mesmas fontes policiais indicaron que entraron despois de conseguir as chaves da vivenda cando coincidiron nun traballo levado a cabo no mes de outubro. Así, usaron a chave para acceder á vivenda e poder subtraer o material, para despois ser vendido en distintas tendas de segunda man.

O home presunto autor do feito foi detido anteriormente o 16 de decembro do 2016, sen poder chegar a proceder ao arresto do seu acompañante debido a que nese momento non había indicios abondos para poder relacionala na participación do roubo con forza.