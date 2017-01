O Sergas rexistra máis de 14.900 inscricións para as listas de selección temporal de categorías de persoal sanitario

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica na súa edición deste martes o anuncio polo que se dá publicidade á relación provisional de admitidos e excluídos e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización de listas de selección temporal de varias categorías de persoal sanitario para as que se rexistraron 14.939 inscricións.

Segundo informa a Consellería de Sanidade, xeráronse 14.939 inscricións, sumando as do anterior proceso e as de nova xeración. A categoría con maior número de solicitudes é a de técnico en coidados auxiliares de enfermaría, con 9.040 inscricións.

Sanidade indica que o 11 por cento foron novas inscricións realizadas despois da data límite de presentación e inscricións do anterior proceso. Ademais, resultaron excluídos o 0,6 por cento das solicitudes de participación.

A lista provisional de admitidos e excluídos coa asignación da puntuación provisional e número de orde logrado polos admitidos atópase publicada na web do Sergas.

Ademais, os aspirantes poden consultar dende este martes no seu expediente electrónico persoal (Fides/expedient-e) a súa posición relativa e o número de orde nas listas xeradas, así como, de ser o caso, as causas de rexeitamento dalgún dos méritos presentados.

Na mesma resolución ábrese un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao día da publicación, para que as persoas interesadas poidan formular as alegacións que estimen oportunas con relación ao seu inadmisión e aos resultados obtidos na baremación provisional, a estimación da cal ou desestimación, tras a súa análise e valoración, incluirase na resolución pola que se publiquen as listas definitivas, que determinará a data de entrada en vigor de tales listas.

En próximas datas, segundo avanza Sanidade, está prevista a publicación dos resultados do proceso de actualización das categorías de enfermeiro, enfermeiro especialista en saúde mental, enfermeiro especialista en enfermaría do traballo, enfermeiro especialista en obstetricia e xinecoloxía, enfermeiro da Fundación Pública Urxencias Sanitarias-061, médico de familia, médico de urxencias hospitalarias e pediatra de Atención Primaria.