Angrois.- Ahora Madrid, PSOE e Cs instan o Congreso a crear unha comisión de investigación e o PP abstense

Os grupos municipais de Ahora Madrid, PSOE e Ciudadanos aprobaron este luns no pleno instar ao Congreso dos Deputados a abrir unha comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer "posibles responsabilidades políticas" no accidente do tren Alvia en Angrois en xullo de 2013, mentres que o PP se abstivo.

A proposición, que chegou a Cibeles da man da voceiro do goberno municipal, Rita Mestra, busca "dirimir as responsabilidades políticas que existiron" no sinistro, ao verse implicadas entidades públicas empresariais, como Adif.

Maestre recordou que o 24 de xullo de 2013 se produciu o "accidente ferroviario máis grande da historia do país, con 81 falecidos e 141 feridos". "Unha traxedia non ten nunca unha causa única, e nada do que fagamos aquí reducirá a dor dos familiares, pero as institucións teñen a capacidade de mellorar o que fan", afirmou.

Neste sentido, Maestre puntualizou que si hai investigación xudicial, pero non rendición de contas". "Nin Feijóo --presidente da Xunta de Galicia--, nin Pastor --entón ministra de Fomento--, nin De la Serna --actual titular do departamento--", criticou.

Ademais, a voceiro do goberno municipal indicou que "se constituíu unha subcomisión técnica que non tratou este accidente, senón o conxunto de accidentes e a Unión Europea criticou a súa falta de rigor". "O que piden as vítimas é que nunca máis se lles falte ao respecto como fixo o PP; pido o voto favorable en honra ás vítimas e familiares e na responsabilidade coa cidadanía", ha aseverado.

A edil de Ciudadanos Ana Domínguez indicou ao comezo da súa intervención que a formación laranxa votaría a favor, e engadiu que o seu grupo "quere contribuír a que o rédito electoral sexa separado sobre decisións en inversión". "Os investimentos non son para comerciar con elas, isto vale para o caso Alvia ou para o resto de decisións sobre investimentos", indicou.

Despois de transmitir o seu "apoio" ás vítimas, Domínguez asegurou que "parece razoable que sexa unha comisión independente a que elabore un informe máis aséptico".

PSOE

Dende a bancada socialista, Ramón Silva mostrou tamén o seu "recoñecemento e apoio ás vítimas e familiares do Alvia 04155". "No Congreso dos Deputados, o PSOE presentou o 24 de xullo de 2013 unha proposta para crear unha comisión de investigación, que posteriormente se converteu nunha comisión de estudio da seguridade ferroviaria,", expuxo.

Para Silva foron "bos traballos" os realizados na devandita comisión, e foron aprobados "con amplo acordo" no Congreso. "Pero hai que recoñecer que iso non deu plena satisfacción ás vítimas", recoñeceu.

"ESTRAÑO"

O popular Álvaro González indicou que se lle facía "estraño" debater en pleno "algo que pasou en Santiago". "Non é unha intervención doada, todo o contrario, ao falar dun dos accidentes máis terribles", continuou.

González indicou que "o máis importante é as vítimas". "Vaia por diante este compromiso e o noso cariño e comprensión; elas deberían centrar os nosos esforzos", sinalou.

O popular recordou que "houbo unha comisión no Congreso, e outra que sacou conclusións, para que nunca máis se repita unha traxedia como esta". "Non se debe escatimar un solo euro en seguridade; sen dúbida houbo unha serie de erros no aspecto humano e técnico", ha aseverado. Ademais, indicou que o seu grupo está "a favor de que a xustiza investigue todos os aspectos".

Tras a intervención de González, Rita Mestra saudou os representantes da plataforma de asociación de vítimas do accidente, presente no pleno.

A continuación dirixiuse aos populares para recordalos que se han "solidarizado coas vítimas" aínda que "os representantes" do PP "non o fixeron nin no Goberno, nin o de Galicia".

"Se rectifican, benvido sexa; se se van comprometer, van votar que se poña en marcha esta comisión, porque rectificar é de sabios, ou ¿despois das palabras, de novo, van poñerse en contra das vítimas, da verdade, e da xustiza?", preguntoulle Mestre para ver cál era o sentido do voto dos populares.

Cando o secretario do pleno pediu o sentido do voto, todos os grupos municipais votaron a favor salvo o PP, que se abstivo.