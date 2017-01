O secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, remitiu unha carta ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na que lle insta a "facer valer o seu peso como único presidente (autonómico) con maioría absoluta", co fin de defender ante o Ministerio de Fomento, con cuxo titular se reúne este martes, e esixir a conclusión das infraestruturas ferroviarias en Galicia.

Adxuntos á carta, segundo indicou a entidade, o Eixo Altántico remitiu varios informes, un deles presentado recentemente en Monforte e no que participou, para a súa elaboración, o expresidente socialista Fernando González Laxe, e que fose director xeral de Mobilidade no seu primeiro goberno, Miguel Rodríguez Bugarín.

As peticións desta entidade son, en síntese, completar a conexión ferroviaria Vigo-Tui, a denominada saída sur de Vigo; a conexión ferroviaria Lugo-Ourense e a conexión ferroviaria Monforte-Palencia, que se incluíu no informe sobre o porto seco de Monforte que recentemente se deu a coñecer e no que se inclúe unha análise das posibilidades desta plataforma se se mellora a conexión por tren.

Na súa misiva dirixida ao presidente da Xunta, que ten data do 30 de xaneiro, Vázquez Mao advirte de que "é certo que o AVE é unha prioriodad, pero non é menos certo que constitúe unha tomadura de pelo colectiva que se produciu nos últimos 25 anos por parte de todos os Gobernos de España, incluíndo os 12 anos de goberno do seu partido (polo PP), o que representa o 50% desta ópera bufa".

Así, fai notar que, a día de hoxe, "o AVE non entrou en Galicia", unha situación que "sería inimaxinable" que se dese de forma similar en Euskadi ou en Cataluña, "por citar un exemplo de gobernos combativos na defensa dos seus intereses", engade o secretario do Eixo.

INVESTIMENTOS

Ademais, na súa carta, asegura que "non é certa" a afirmación de que a inversión prevista nos presupostos para o AVE galego "non permitía cubrir outros investimentos dado o seu volume", e o desmente sobre a base de que unha cuestión é a partida reservada e outra a que se executou. "Continuamente vimos como o diñeiro orzamentado non era executado e se volvía presupostar total ou parcialmente nos orzamentos do ano seguinte, vendéndose coma se fose unha nova inversión", censurou.

Vázquez Mao critica ademais, na misiva, que "tampouco é crible que a paralización dalgúns tramos teña que ver coa situación política que viviu España durante case un ano, porque os contratos estaban asinados e o Goberno o único que tiña que facer era cumprir a lei".

Por iso, para o secretario do Eixo, a "presión para executar o AVE non pode ser considerada un logro, senón unha obriga do Goberno". "Galicia ten o dereito e a obriga de reclamar que se complete o mapa ferroviario", sentenza.