Un total de 18 embarcacións poderán capturar case 5.200 quilos de anguías na desembocadura do Ulla este ano

O plan de aproveitamento da anguía na desembocadura do río Ulla para esta campaña de 2017 terá un tope de captura de 5.176 quilos para un total de 18 embarcacións e un máximo de 37 tripulantes.

Así figura na resolución da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio publicada este martes polo Diario Oficial de Galicia (DOG), no que se estipula que a dimensión mínima por exemplar é de 20 centímetros.

De tal forma, o período de pesca esténdese dende este mércores ata o 31 de outubro, mentres que a comercialización levarase a cabo nas lonxas de Carril e Rianxo.

O novo plan mantén as principais características do iniciado en febreiro de 2012, que foi renovado nos catro exercicios seguintes, segundo explica a Xunta nun comunicado.

As zonas na desembocadura do Ulla nas que se poden capturar anguías son: tramo do río entre a ponte de Catoira e a liña imaxinaria que une Punta Palleiro e Punta Grandoiro (Zona A ou alta); dende esta última liña imaxinaria á que une Praia Longa e Punta Seveira (Zona B ou media); así como dende este último punto ata o faro do dique de Carril --excluíndo a illa de Cortegada-- (Zona C ou baixa).

A arte de pesca autorizada é a de nasa tipo voitiró', que deben ser revisadas e levantadas diariamente. Os labores de pesca suspenderanse dende as 12,00 horas dos sábados ás 12,00 horas dos luns, e con carácter xeral a actividade poderase realizar entre 20 e 23 días ao mes, cun máximo de 197 días por tempada.