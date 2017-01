O responsable da Área Institucional do PSOE, Juan Díaz Villoslada, dixo que confía en que a xestora nomeada por Ferraz poida "endereitar o rumbo" da agrupación socialista na Coruña e "encamiñala" cara a unha nova dirección.

"Espero que a xestora sexa capaz de poñer o rumbo que necesita o PSOE na cidade da Coruña de forma clara, decidida e en termos progresistas", sinalou a preguntas dos xornalistas durante a súa participación nun concentración convocada polos sindicatos UGT e CC.OO ante o edificio administrativo da Xunta de Galicia na Coruña

A dirección do PSOE na provincia da Coruña, liderada por Julio Sacristán, mostraba este luns, a través dun comunicado, a súa desconformidade coa composición da xestora que rexerá o partido na cidade herculina, por considerar que "non é equilibrada" coas distintas sensibilidades da agrupación.

Ademais, lamentaba que a dirección federal do PSOE non tivese en conta a proposta de "consenso" formulada pola agrupación provincial.

"ENCAMIÑAR" O PARTIDO

Villoslada, que asegura descoñecer os detalles concretos da proposta formulada pola agrupación provincial, espera que a xestora designada por Ferraz sexa capaz de "poñer rumbo" á agrupación local coruñesa.

Aínda que recoñece que a xestora ten un ámbito "bastante limitado", o socialista asegurou que esta "ten que encamiñar o partido cara a unha nova dirección local e marcar as pautas do grupo municipal". "Quero confiar en que poida endereitar o rumbo do PSOE na Coruña", afirma.