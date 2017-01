A recadación fiscal por venda de tabaco superou en Galicia os 510 millóns de euros en 2016, un 0,42% menos

A recadación fiscal a través dos impostos que gravan á totalidade dos labores do tabaco (Impostos Especiais e IVE) superou os 510 millóns de euros en Galicia en 2016, un 0,42% menos que o ano anterior, segundo os datos do Comisionado para o Mercado de Tabacos (CMT) aos que tivo acceso Europa Press.

En concreto, en Galicia recadouse por este motivo 510.134.228 euros, fronte aos máis de 512 millóns recadados en ano anterior, o que supón un descenso do 0,42%.

O Estado ingresou un total de 9.110,5 millóns de euros durante o pasado ano por tabaco, unha cifra practicamente similar á de 2015 ( -0,30%), favorecida pola estabilización no volume das vendas e a loita contra o contrabando. Andalucía, Baleares e Comunidad Valenciana foron as únicas comunidades autónomas nas que se incrementou a recadación fiscal por este concepto.

Do total recadado polas arcas públicas, 7.100 millóns corresponderon ao Imposto Especial sobre os Labores do Tabaco, un 0,27% menos, e os 2.010 millóns restantes ao IVE, o que supón un retroceso do 0,39%.

VENDAS

As vendas de tabaco superaron os 664 millóns de euros en Galicia o pasado ano, o que supón un 0,53% menos que o ano anterior. En concreto, as vendas de cigarros supuxeron 584 millóns de euros na Comunidade --un 0,25% menos-- e as de tabaco para liar 48 millóns --un 1,64% menos--.

En Galicia vendéronse ao longo do pasado ano 131.867.919 caixas de cigarrillos, un 0,33% menos, e 284.871 quilos de tabaco para liar --un 1,77% menos--.

As vendas de cigarros alcanzaron os 30.607.620 euros (-4,35%) e superaron os 155 millóns de unidades (-4,68%), mentres que o tabaco para pipa superou os 1,3 millóns de euros (+8,61%), con máis de 17.000 quilos vendidos (+13,65%).

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, as vendas de cigarros situáronse en 2.323 millóns de caixas de cigarrillos (-0,07%) por valor de 10.311 millóns de euros (-0,01%), o equivalente ao 87% das vendas totais de tabaco.

Por comunidades autónomas, os maiores incrementos en volume rexistráronse tamén en Andalucía, cunha alza do 1,89%, ata 368,14 millóns de caixas; Baleares, con 90,56 millóns de caixas (+2,75%) e Comunidad Valenciana, con 283,57 millóns de caixas (+0,78%).

En valor, as vendas totais de tabaco sumaron 11.858 millóns de euros, o que supón unha caída do 0,4%, que en volume representou un total de 55.583,5 toneladas equivalentes (-0,56%), segundo os últimos datos facilitados polo Comisionado para o Mercado de Tabacos (CMT).

En canto ao resto dos labores, o tabaco para liar, que supón un 8,4% do mercado en valor, continúa o seu retroceso moderado, ao caer un 3% en volume). Pola súa parte, os cigarros e cigarrillos, que suman o 4,1% do mercado en valor, perderon lixeiramente peso cunha caída do 2,6% na súa facturación, mentres que o mercado da picadura para pipa retrocedeu en valor un 4,5%, aínda que as súas vendas representan menos do 0,5% do total.

A achega fiscal ás arcas públicas por labores do tabaco analízase do seguinte xeito: cigarros, cuns ingresos de 8.144 millóns de euros (+0,03%); picadura para liar, con 744 millóns de euros ( -3,01%); cigarros e cigarrillos, con 197 millóns de euros ( -2,67%) e picadura para pipa, con 24,42 millóns de euros (-2,98%).

ANO MOI COMPLEXO

"O ano 2016 foi moi complexo para a industria do tabaco pola adaptación ás novas esixencias da Directiva de Produtos do Tabaco, que entrou en vigor o pasado 20 de maio. Esta norma implica cambiar o envasado e etiquetaxe de 70.000 referencias europeas de produtos do tabaco, o que obrigou á súa vez a modificar todos os procesos de fabricación, impresión e a adquirir nova maquinaria, coa presión engadida de prazos moi axustados para o seu cumprimento", afirmou o director xeral de Adelta, Juan Páramo.

No caso español, Páramo explicou a dificultade do proceso de adaptación viuse agravada pola falta da trasposición da Directiva comunitaria ao ordenamento xurídico nacional, como consecuencia da situación política vivida o pasado ano.

"A pesar de que a norma aínda non se incorporou á lexislación española, e por iso non é de obrigado cumprimento en España, a industria do tabaco tomou a iniciativa para chegar a tempo cos prazos e requirimentos esixidos por Bruxelas e adaptou xa a maioría das cajetillas de cigarros e envases de tabaco para liar", sinalou.