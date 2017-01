A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, remarcou, tras o crime de O Carballiño (Ourense), que é necesario "mellorar os protocolos" de actuación e avanzar na coordinación, ao tempo que avanzou que o Observatorio Galego da Violencia de Xénero traballa "nun protocolo único" que será presentado en breve.

O devandito protocolo asentaríase en varios piares, como ter un persoal de referencia único para a muller vítima de violencia machista, traballar con ela no ámbito "do empoderamento" para "reforzala psicoloxicamente" se non é capaz de presentar a denuncia, e lograr que dea o paso, e a coordinación, mediante un expediente único.

López Abella atendeu aos medios tras a concentración de repulsa que tivo lugar na entrada principal do edificio administrativo de San Caetano, na que participaron funcionarios e altos cargos, ademais dos conselleiros de Política Social, José Manuel Rey Varela; de Medio Ambiente, Beatriz Mato; de Facenda, Valeriano Martínez; e o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda.

Tamén participou o fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, quen se desprazou a Santiago para acudir á Comisión Mixta da Fiscalía. As delegacións provinciais da Xunta tamén albergaron concentracións de rexeitamento tras o crime de O Carballiño.

López Abella lamentou "profundamente" este asasinato de violencia machista, o primeiro na comunidade de 2017, e explicou que este luns tivo a oportunidade de falar co alcalde da localidade ourensana, Francisco José Fumega, de trasladarlle o pesar da Xunta e poñerse á súa disposición para "o que poidan necesitar".

"Neste momento estase a intervir coa familia da vítima", explicou, antes de apelar, unha vez máis, "a toda a sociedade e aos partidos políticos" para traballar nun pacto contra a violencia machista.

"Como se ve é sumamente necesario", reflexionou, convencida de que hai que habilitar medidas medidas que "melloren a coordinación e a resposta" dos profesionais no ámbito da violencia machista. López Abella tamén volveu pedir a quenes sufran malos tratos que "se informen", que acudan ao centro de información máis próximo ou que chamen aos teléfonos (como o 016) habilitados para iso.

CHAMADA A DENUNCIAR

López Abella garantiu que "aí van ter unha resposta" e, ademais, recibir "asesoramento" sobre os pasos a dar e a onde acudir. Aínda que admitiu que denunciar é "moi difícil", defendeu que en todo o territorio hai profesionais "magníficas" --na Xunta e nas entidades locais-- que poden "encamiñar cara á saída" da violencia machista.

"Insisto niso porque é unha consternación para toda Galicia ver como unha vez máis nos tinguimos de loito", reflexionou, antes de enviar "un saúdo cariñoso" a todo o pobo de O Carballiño e a provincia de Ourense.

"MELLORAR OS PROTOCOLOS"

Preguntada sobre a alerta que, segundo informacións publicadas, a vítima dera en relación a que o seu marido sufría algún problema psiquiátrico, respondeu que "sen lugar a dúbidas" hai que mellorar todos os protocolos".

Así, explicou que dentro do Observatorio Galego da Violencia de Xénero trabállase "nun protocolo de coordinación único" que se presentará en breve.

"Sacamos estes resultados xa hai tempo nos tres grupos de traballo que temos no Observatorio", sinalou, antes de recordar que implicadas están as principais autoridades xudiciais da comunidade, a Delegación do Goberno, as forzas e corpos de seguridade, a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

No Observatorio escoitouse tamén a voz das vítimas" e fixouse o obxectivo de evitar que, unha vez que entran no sistema e dan o paso de denunciar a situación, se sintan "victimizadas e revictimizadas". "Queremos que a muller que dá o paso se sinta arroupada, forte e protexida ante unha situación de maltrato, tanto ela como os seus fillos, manifestou.

REDE DE ALERTA MUNICIPAL

Ademais, aludiu á rede de alerta municipal ou mesas de coordinación local, onde traballan todos os axentes implicados en loita contra a violencia machista: o ámbito sanitario, o xudicial, o policial, os servizos sociais comunitarios de base e os centros de información á muller.

"Todos temos que colaborar e, ademais, ir cara ao expediente único cando unha muller está sendo tratada nun centro de información", sinalou, para subliñar que xa se traballa neste camiño.