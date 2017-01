Sufocan un incendio nunha das aulas dun colexio de Mos (Pontevedra) sen causar danos persoais

Un colexio da localidade pontevedresa de Mos situado no lugar de Castro ha sido evacuado na mañá deste martes tras declararse un incendio nunha das súas aulas, que quedou sufocado sen causar danos persoais.

Segundo informou o 112 Galicia, non houbo persoas afectadas debido a este incendio rexistrado sobre as 10,30 horas. Foron membros do Servizo de Emerxencias de Mos os que informaron ao 112 Galicia do lume.

Os bombeiros que se desprazaron ao punto, tras ser alertados polo 112 Galicia confirmaron que ardeu unicamente un moble dunha das aulas que o propio persoal de mantemento logrou extinguir. Unha vez ventilado o centro os alumnos retomaron a actividade con total normalidade.

As mesmas fontes sinalaron que tras o aviso o centro fora evacuado e o lume se concentraba na planta baixa. A partir de aí, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 pasou aviso aos Bombeiros do Porriño e á Policía Local. Ademais, alertouse a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Vigo.