AV.- Feijóo responderá no próximo pleno sobre a industria do automóbil, o AVE e a súa actuación política ante Madrid

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, responderá no próximo pleno ordinario, que terá lugar os días 7 e 8 de febreiro, sobre a situación da industria auxiliar do automóbil na área de Vigo, o acceso do AVE á cidade de Ourense ou a súa "defensa dos intereses de Galicia" ante do Goberno estatal.

Diso informaron este martes os voceiros dos grupos parlamentarios da Cámara galega na súa comparecencia ante os medios logo da Xunta de Portavoces na que se deu luz verde á orde do día desta sesión.

Segundo avanzaron, tras a celebración do pleno extraordinario de presupostos que terá lugar o luns, na xornada plenaria do martes prevese que se aprobe a lei de medidas fiscais e administrativas, coñecida como lei de acompañamento dos presupostos.

Ademais, ese mesmo día, as conselleiras de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, e Medio Ambiente, Beatriz Mato, continuarán a rolda de comparecencias dos membros do Goberno galego na Cámara para dar conta das previsións de traballo dos seus respectivos departamentos para a presente lexislatura.

(((HABERÁ AMPLIACIÓN)))