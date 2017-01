A deputada de En Marea no Parlamento galego, Luca Chao, reclamou unha "aposta clara" da Xunta nos proxectos de investigación e innovación que desenvolven as universidades, tras un encontro co reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, coa presenza da tamén deputada Ánxeles Cuña.

Ao termo da reunión, Luca Chao sinalou que o encontro forma parte dunha rolda de contactos cos reitores das tres universidades para que lles trasladen "os principais retos aos que se enfronta a universidade pública", apostilou.

Ao respecto, dixo que, no encontro celebrado este martes, analizaron cuestións como "a necesaria autonomía universitaria no que se refire ás titulacións ou ao contido dos cursos académicos". Así, considerou que, por parte da Xunta, existe "unha inxerencia excesiva no que debería ser o funcionamento interno".

"REXUVENECER" O EQUIPO

Por outra banda, criticou que "coa escusa da crise, mingüen os recursos" en I+D+i". "Non hai futuro para Galicia, se non hai unha aposta clara pola investigación e a innovación", sentenciou a este respecto.

Mentres, pediu que "non se afonde nas políticas de austeridade" e que se permita "rexuvenecer" o equipo das universidades galegas. "A xente máis nova está nunha situación de precariedade alarmante", denunciou a deputada de En Marea.