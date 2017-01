Un total de 190 colexios e institutos de Pontevedra asinan contratos-programa coa Xunta, o triplo que fai 6 cursos

Un total de 190 colexios e institutos pontevedreses asinaron este martes os contratos-programa coa Consellería de Cultura e Educación, o que supón o triplo que fai seis cursos.

Estes 190 centros de ensino públicos desenvolverán un total de 434 iniciativas diferentes nas seis liñas de actuación que compoñen a convocatoria: acompañamento escolar fóra do horario lectivo, mellora das competencias clave, mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros, prevención do abandono temperán e do absentismo escolar, mellora do nivel de coñecementos para conseguir a excelencia e mellora da calidade na xestión dos centros.

A liña de actuación máis solicitada continúa sendo o acompañamento escolar fóra do horario lectivo, que pretende reforzar, orientar e apoiar ao alumnado que presente dificultades de aprendizaxe, así como daquel con desvantaxe educativa polo ámbito sociocultural. Un total de 102 docentes de apoio foron contratados a maiores pola consellería para tal fin, un 18% máis que o curso pasado.

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, destacou que os contratos-programa "procuran unha mellora da calidade do ensino" para reducir a porcentaxe de alumnado con baixo rendemento.

Para iso, cada centro de ensino analiza os seus defectos e fortalezas e propón á Administración educativa a sinatura dun documento, o contrato-programa, no que se propoñen actuacións para a mellora do alumnado. Deste modo, a actuación funciona como un exercicio da autonomía dos centros, posibilitando que deseñen os seus propios plans de mellora baseándose nas súas necesidades particulares.

No acto, desenrolado na delegación territorial da Xunta en Pontevedra, participaron tamén o secretario xeral técnico da Consellería, Jesús Oitavén; o director xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, Manuel Corredoira; o director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal; e o xefe territorial da Consellería na provincia, César Pérez Ares, entre outras autoridades.