O Grupo Parlamentario do BNG rexistrou unha proposición non de lei na Cámara galega na que insta á Xunta a retirar o recurso contencioso administrativo presentado contra a constitución da Área Metropolitana de Vigo, e a "recuperar o consenso" en torno ao ente supramunicipal.

Así avanzouno este luns en rolda de prensa o deputado Luís Bará, quen compareceu xunto á alcaldesa de Moaña, a nacionalista Leticia Santos, e o responsable local do BNG na cidade de Vigo, Serafín Otero.

Bará sinalou que a formación nacionalista reclama á Xunta non só a retirada dese recurso, senón tamén "resolver pola vía do diálogo e do acordo político" as diferenzas con respecto á posta en marcha da Área e do convenio do transporte metropolitano. "E se a discrepancia é o transporte, o convenio ofrece a vía contenciosa para dirimir, pero non se pode utilizar esa discrepancia para impedir o desenvolvemento da Área", indicou.

O deputado do BNG tildou de "espectáculo lamentable" o enfrontamento entre o Goberno galego e o Concello de Vigo a conta da Área, e acusou ao PP de facer "un uso partidista das institucións", empregando o goberno da Xunta para atacar ao alcalde de Vigo e á propia Área Metropolitana.

Na mesma liña, o responsable local do BNG lamentou que este "conflito aberto" e o enfrontamento entre PSOE e PP "están a botar atrás moitos anos de traballo" en favor do ente supramunicipal, e advertiu de que "a solución non pasa pola judicialización nin polo bloqueo, solo polo diálogo".

INTERPRETACIÓN QUE "NON QUEDA CLARA"

Pola súa banda, a alcaldesa de Moaña lamentou que "o consenso e a política de acordos foi só un espellismo", e criticou o "veto" da Xunta á Área, atendendo intereses partidistas e sen ter en conta as necesidades dos veciños. "Entendemos que a constitución da Área foi lícita, e a Xunta está a usar abertamente as institucións para facer política de partido", denunciou.

Leticia Santos, quen pediu ao Goberno galego "reconsiderar" a decisión de recorrer aos tribunais, recoñeceu, non obstante, que a interpretación do convenio do transporte (orixe do enfrontamento entre Xunta e Concello olívico) "non queda clara".

En todo caso, rexeitou a pretensión do Goberno autonómico de querer facer votar aos alcaldes sobre esa interpretación, cando a comisión de seguimento do convenio se refire ao acordo marco asinado por 12 municipios (non por Vigo, que asinou un posterior). "A Xunta busca que haxa enfrontamento entre os concellos nesa comisión, e eu niso non vou entrar", advertiu.