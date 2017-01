O Goberno asegura que o problema ocasionado en relación coa aplicación de coeficientes redutores que permiten unha xubilación anticipada a mariñeiros de arrastreiros e palangreiros está "en fase de solución".

Así o contestou o Executivo en resposta a unha pregunta de En Marea no Congreso, na que apunta que o número de embarcacións afectadas por un cambio na aplicación de coeficientes redutores, que se está a corrixir, son 50, a maioría delas arrastreiros e o resto palangreiros.

Ao respecto, explica que "con motivo da necesaria coordinación dos rexistros producíronse unha serie de discrepancias entre os datos que estaban consignados en cada un dos rexistros, sen que iso sexa debido á publicación de ningunha norma interna por parte da Dirección Xeral da Mariña Mercante".

O Instituto Social da Mariña (ISM) mantivo diversas reunións co Ministerio de Pesca, así como co sector e axentes sociais e empresariais, mentres que se proporcionou ao sector unha relación de barcos afectados polo cambio de clasificación que levou aparellado un cambio de coeficiente redutor da idade de xubilación.

Con todo, o Goberno mostra o "compromiso" de mantemento do coeficiente redutor anterior ao cambio, "de modo que non se prexudique as expectativas de dereitos dos traballadores afectados".

Ademais, apunta que "unha solución máis a longo prazo podería vir dada pola entrada en vigor de dous regulamentos da Unión Europea", dado que "actualmente estase a elaborar unha proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se definen as características dos barcos de pesca".

EN MAREA LAMENTA QUE "SEGUE PENDENTE"

Pola súa banda, En Marea lamenta que o Goberno asegure que este problema "se atopa en fase de solución" cando "en realidade se atopa aínda pendente".

Nun comunicado, a deputada de En Marea no Congreso Alexandra Fernández sostén que esta resposta "entra en contradición co que verdadeiramente está a acontecer en realidade, posto que os mariñeiros afectados están a denunciar que os erros cos coeficientes redutores non se solucionaron".