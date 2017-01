O director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, recoñeceu que o hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo "amenceu" este mesmo martes con 47 persoas esperando un ingreso dende a noite, pero negou que exista "un colapso", toda vez que se habilitou unha trintena de camas no Meixoeiro para solucionar a situación.

"Habería colapso se non houbese máis camas", sostivo en comisión parlamentaria, dende o convencemento de que non solucionar ese pico traería consigo que nos días seguintes se multiplicasen os pacientes nesa circunstancia.

Foi a súa resposta na Cámara á deputada do BNG Montse Prado, quen exemplificou o estado "caótico" da sanidade galega durante a campaña da gripe coa situación do HAC, un centro sanitario no que persiste "a falta de persoal e de medios un ano e medio despois da súa apertura".

"E iso que é a xoia da coroa (do Sergas)!", remachou a nacionalista, crítica con que os responsables autonómicos falen de "normalidade" mentres os profesionais din que as urxencias parecen "un campo de refuxiados".

Non obstante, Aboal rexeitou utilizar "un caso" dun hospital cando máis de 84.000 persoas pasaron por urxencias no mes de xaneiro e o seu tempo de espera é "o máis baixo" dende que en 2013 comezaron os rexistros, con algo máis de catro horas. En xaneiro de 2013, recordou, o tempo medio de espera case alcanzaba as sete horas.

HOSPITAL DE PONTEVEDRA

Por outra banda, o xerente do Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández-Campa, falou na mesma comisión parlamentaria, a instancias da deputada do PSdeG Patricia Vilán, da ampliación do hospital pontevedrés de Montecelo.

En concreto, apuntou que as expropiacións de terreos non se iniciarán ata que se aprobe o plan sectorial de incidencia supramunicipal.