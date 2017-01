O Sergas atendeu a 71 reclusos con hepatite C en virtude dun acordo con Interior

O xerente do Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández-Campa, confirmou este martes que, en virtude dun protocolo clínico asinado co Ministerio de Interior, un total de 71 reclusos da comunidade recibiron o tratamento da hepatite C.

Díxoo en comisión parlamentaria despois de que a deputada de En Marea Eva Solla denunciase que "se están conculcando os dereitos da poboación presa" no relativo ao tratamento da citada enfermidade, que afecta, segundo os seus cálculos, "ao 20,3 por cento" dos internos.

Ademais, Fernández-Campa esgrimiu que corresponde á Administración Penitenciaria velar pola saúde dos reclusos e que a atención aos que padecen hepatite C se está a centralizar no hospital madrileño Gregorio Marañón.

Con todo, recordou que o mencionado protocolo clínico, que non existía "en ningunha outra comunidade" cando se asinou en Galicia, permite desviar algúns pacientes aos hospitais do Sergas. "A totalidade dos remitidos foron atendidos e seguirano sendo a partir deste momento", comprometeu o responsable autonómico.

SITUACIÓN DA DEPENDENCIA

Por outro lado, na mesma comisión, a deputada do PSdeG Noela Blanco alertou da "dramática" situación dunha de cada catro persoas que teñen recoñecida á súa dependencia pero non perciben ningún tipo de axuda ou prestación.

Neste escenario, e á vista de que os copagamentos impostos aos dependentes cobren xa o 18 por cento do custo (por un 61% que achega a Xunta e un 21% do Estado), a socialista preguntou qué medidas tomará o Goberno galego para esixir ao Executivo central que eleve a súa inversión ata o 50 por cento que marca a lei.

Enfronte, a directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fabiola García, dixo que a Xunta defende unha fórmula de financiamento "paritaria" entre as comunidades e o Estado, ao tempo que puxo en valor a actuación do gabinete do que forma parte na atención á dependencia.

De feito, erixiu o equipo que dirixe Alberto Núñez Feijóo en "garante dos dereitos" das persoas con dependencia, tras apuntar que a ratio de atención sitúase no 76,43 por cento, é dicir, 49.101 persoas.