A directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, asegurou que á Consellería de Cultura "non chegou nin un papel" para propoñer a candidatura das Illas Cíes a Patrimonio da Humanidade nin de solicitude de apoio a esta, e sostivo que "oficialmente Vigo non presentou ningunha candidatura".

Ao ser cuestionada acerca deste tema, a raíz da campaña do alcalde para que o arquipélago opte a ser recoñecido como Patrimonio da Humanidade, Díaz mantivo que as candidaturas "non se presentan nos medios de comunicación, senón ante os organismos oficiais", neste caso a Consellería.

Acerca diso, o delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, apuntou que xa en novembro de 2013 o alcalde dixo que se iniciaban os pasos para a candidatura. "Pasaron catro anos e xa vemos o coñecemento que ten a Xunta" diso, segundo criticou, e engadiu que "anunciaba que o ía poñer en marcha, pero sempre é ao ano seguinte".

Díaz tamén se referiu a que a candidatura que propón o alcalde inclúe só a Cíes, e apuntou que "a Consellería quere e ama a Cíes, pero tamén a Ons, Sálvora e Cortegada", e defendeu que "non se entende o Parque Nacional dás Illas Atlánticas sen os seus catro arquipélagos".

"Non é menoscabar, nin menosprezar a Cíes, en absoluto. Cíes enriquécese das outras tres illas e as outras tres illas enriquécense de Cíes", sostivo a directora xeral, que insistiu en que "potenciar Cíes é potenciar Vigo e o parque nacional, pero cando se fala de Sálvora tamén fálase de Cíes e de Vigo".