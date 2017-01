Detidos dous mozos de Vilagarcía (Pontevedra) con antecedentes por varios roubos en domicilios

Axentes da Policía Nacional detiveron dous mozos veciños de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) con antecedentes como presuntos autores de varios roubos en domicilios.

Segundo informou a Comisaría Provincial de Pontevedra, o dispositivo especial establecido para a prevención dos roubos en interior de vivendas unifamiliares permitiu a detención dos presuntos autores de senllos roubos.

As mesmas fontes indican que ambos os dous individuos cometeron os roubos co mesmo 'modus operandi' que consistía na fractura de ventás, tras o cal, "subtraeron obxectos de significativo valor económico para ser vendidos a posteriori no mercado negro", segundo engade a Policía.

Os detidos son dous mozos veciños de Vilagarcía de Arousa que contan "con numerosos antecedentes policiais", segundo destacan as mesmas fontes, por feitos similares.

Os dous arrestados, considerados "especialistas nesta modalidade delituosa", segundo destacan as mesmas fontes, foron postos a disposición xudicial.

A Policía Nacional recorda a importancia de non adquirir obxectos de segunda man "que non teñan acreditada a súa lícita procedencia".