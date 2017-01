Red.es abre a convocatoria das axudas para a formación e o emprego xuvenil na economía dixital

O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, a través da entidade pública Red.es, abriu a convocatoria do seu novo programa de axudas para impulsar a formación e o emprego xuvenil na economía dixital, que conta cun orzamento de 20 millóns de euros, segundo informa nun comunicado.

O programa 'Profesionais Dixitais Emprego Novo' está cofinanciado polo Fondo Social Europeo con cargo ao Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ) e enmárcase no 'Plan de inclusión dixital e empleabilidad' da Axenda Dixital para España.

"Esta iniciativa pretende ofrecer a mozos desempregados do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil unha formación orientada á industria dixital e os novos modelos de negocio e facilitar o seu acceso postos de traballo que impulsen a transformación dixital das empresas", explica o Ministerio.

As axudas están dirixidas a entidades, tanto empresas como asociacións ou fundacións, que desenvolvan proxectos integrais de emprego no ámbito das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e a Economía Dixital e terán un importe mínimo de 100.000 euros e máximo de dous millóns.

O programa subvencionarán proxectos de formación que ademais inclúan un compromiso de contratación de polo menos seis meses, para un mínimo do 30% dos alumnos que conclúan os programas formativos. Estes postos estarán relacionados co sector TIC e a Economía Dixital (cun máximo do 5% como traballadores autónomos).

No apartado de formación, as axudas cubrirán o 91,89% dos proxectos de asociacións e fundacións e o 60% no caso das empresas, ata o 70% se son pymes. Na modalidade de contratación, concederase un 50% dos custos salariais por contrato, cun máximo de ata 3.000 euros por novo en contratacións por conta allea e de 1.800 para os autónomos.

Para repartir o orzamento de 20 millóns establécense tres grupos de rexións, segundo o aprobado pola UE para este programa operativo. O primeiro integra as comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla e León, Cataluña, Ceuta, Comunidade Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra e País Vasco, nas que se distribuirán 13,5 millóns de euros en axudas.

Do segundo grupo de comunidades forman parte Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha e Murcia, que recibirán 6 millóns de euros e ao terceiro pertence exclusivamente a comunidade de Extremadura, con 500.000 euros.

A convocatoria de axudas está aberta ata o 9 de marzo e as entidades interesadas poden solicitalas a través da sede electrónica de Red.es. Ademais, habilitouse un teléfono de contacto (901 900 333) e unha dirección de correo electrónico (convocatorias@red.es) para solucionar dúbidas e aclaracións.

Así mesmo, desenvolveranse xornadas informativas sobre o programa en varias localidades (Infodays), baixo inscrición gratuíta, a primeira das cales terá lugar en Madrid o próximo 8 de febreiro.