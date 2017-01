O Consello de Goberno da USC aproba destinar o ingreso pola venda do hospital de Galeras a amortizar a débeda

O Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela (USC) aprobou destinar o ingreso do primeiro prazo da venda do vello hospital de Galeras a amortizar parte da débeda da institución académica contraida co Estado.

En total, serán 3.597.805 euros que a institución aproveitará para obter maior posibilidades financeiras para a construción da nova facultade cando chegue o momento de efectivizar os investimentos reais.

En concreto, amortizaranse anticipos reintegrables facilitados polo Ministerio de Economía e Competitividade para completar co financiamento esixido por actuacións subvencionadas por fondos FEDER e que a USC aprazou no seu Plan Económico Financeiro de reequilibrio.

A institución cancelara os empréstitos que había que devolver en 2015 e o pagamento dos cales estaba aprazado ata 2018 (2.067.506,53 euros); parte dos aprazados dende 2016 a 2019 por 1.153.746,45 euros; e 127.335,09 dos que se solicitou aprazamento en 2016 e non foi autorizado.

Deste modo, redúcese a débeda por anticipos en 3.348.588,07 euros, situándose o total nos 10,5 millóns de euros.

Por outro lado, o Consello de Goberno sumouse á condena ante a CRUE pola acusación de plaxio do ata agora reitor da Universidade Rei Juan Carlos, que considera "un delito moi grave no ámbito académico".