O fiscal mantén a súa petición de prisión permanente revisable para o parricida de Moraña

O fiscal ratificou a súa petición de prisión permanente revisable para David O.R., presunto autor do dobre parricidio das súas fillas de 4 e 9 anos en Moraña (Pontevedra).

O acusado compareceu este martes ante o Xulgado de Instrución número 1 de Caldas de Reis por videoconferencia dende o cárcere de Mansilla de las Mulas de León, aínda que non quixo declarar e asistiu calado ás intervencións dos avogados das partes.

Esta vista preliminar é un trámite que recolle a Lei do Xurado no que o representante do Ministerio Fiscal lle traslada ao acusado e á súa defensa legal as acusacións que formula. Despois deste acto péchase a fase de instrución e agora será o xulgado o que dite auto de apertura de xuízo oral e pase o asunto á Audiencia Provincial.

Ao termo da vista, o fiscal do caso, Alejandro Pazos, confirmou que foi rexeitada a petición do avogado defensor para que un especialista en Psiquiatría realizase un exame máis exhaustivo do acusado que os realizados polos forenses do Instituto de Medicina Legal de León e Zamora.

Segundo o fiscal, ese informe "fai unha valoración razoada e suficiente sobre as condicións psíquicas do acusado" e conclúe que "é perfectamente imputable" e "non hai ningún indicio de que estivese afectado na súa imputabilidade no momento dos feitos e moito menos agora".

Dado que xa existe esa análise, tanto o xulgado de instrución como a Audiencia Provincial conclúen que non ven necesario realizar outro. A vista preliminar deste martes serviu para que a acusación particular, a Fiscalía e a defensa ratifiquen as súas peticións nesta causa.

O fiscal volveu pedir que se lle aplique a prisión permanente revisable, converténdoo no primeiro caso en España o que se aplicaría esta condena recollida na última reforma do Código Penal.

"Legalmente é o que procede", considerou, pois se lle atribúen dous asasinatos nos que as vítimas son dous menores. "O Código Penal dio claramente: cando son menores de 16 anos, tense que aplicar a prisión permanente revisable".

Ademais, aclarou que "é indiscutible" que os feitos a xulgar son asasinatos, pois concorre a circunstancia de aleivosía.

O fiscal conclúe no seu escrito que o 31 de xullo de 2015 Oubel matou as súas fillas con crueldade utilizando unha radial e, antes de facelo, as drogou "coa finalidade de evitar calquera posibilidade de defensa ou de fuxida das menores".

Así mesmo, pide tamén que se lle impoñan a prohibición de aproximarse á súa exmuller e nai das falecidas ou comunicarse con ela por calquera medio -verbal, escrito, postal, telefónico, telegráfico, telemático ou informático- durante 30 anos, ademais de impoñer unha indemnización de 245.000 euros.

Finalmente, o fiscal confiou que o caso non se demore en exceso e antes do verán se celebre a vista oral.