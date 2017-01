Só Galicia e outras tres CCAA enviaron candidatos ao TC ao Senado, que pechará o prazo o 10 de febreiro

Só o Parlamento de Galicia e os doutras tres Comunidades Autónomas (Navarra, Baleares e Comunidade Valenciana) enviaron ao Senado os seus candidatos para elixir os catro postos do Tribunal Constitucional que toca renovar, nun proceso cuxo prazo rematará o 10 de febreiro e que non será prorrogado.

Segundo informaron a Europa Press fontes parlamentarias, ata este martes, as asembleas lexislativas que mandaron nomes seguen sendo as mesmas que xa o fixeran a semana pasada.

Unha vez concluído o prazo de candidaturas, o Senado convocará a Comisión de Nomeamentos para que os aspirantes comparezan e expoñan os seus méritos. Deberá despois elixir os catro nomes e aprobar a elección no pleno, onde será necesario o voto a favor de PP e PSOE para alcanzar a maioría reforzada que se esixe nestes casos.

A necesidade desta suma de forzas provocou diversas informacións sobre un posible pacto xa pechado entre os dous grandes partidos, que non obstante tanto 'populares' como socialistas negan e que provocou malestar entre os membros do Constitucional.

O PSOE asegura que os maxistrados serán elixidos de entre os candidatos autonómicos que cheguen ao Senado. A semana pasada, enviou aos seus grupos parlamentarios nesas asembleas dúas propostas, os nomes do exfiscal xeral do Estado Cándido Conde Pumpido e o da Doutora en Dereito e conselleira do Consello Consultivo de Andalucía, María Luisa Balaguer, para que sexan estes os que os parlamentos propoñan á súa vez á Cámara Alta.

Non obstante, esa proposta chegou cando varios lexislativos xa enviaran os seus propios nomes. As Cortes Valencianas propuxeron como candidatas á maxistrada da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza da Comunitat Valenciana (TSJCV) Alicia Millán e á fiscal e voceira da Fiscalía de Valencia, Susana Gisbert. A primeira, a proposta do PSPV e Compromís e a segunda, a proposta de Podemos.

O lexislativo balear, pola súa banda, enviou a candidatura do catedrático de Dereito Constitucional Oliver Araújo por proposta do Partido Socialista das Islas Baleares, mentres que o Parlamento navarro aprobou por proposta de UPN a Manuel Pulido, letrado do Parlamento foral.

No caso do Parlamento galego, onde o PP ten maioría absoluta, a candidatura decidiuse en decembro: o maxistrado do Tribunal Supremo José Manuel Sieira Míguez, proposto polos populares, e a maxistrada adscrita á Sala do Social do TSX de Galicia Teresa Conde Pumpido, proposta polo PSdeG.