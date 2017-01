O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmou que "a situación médica" do home detido o domingo como presunto autor da morte da súa esposa no Carballiño (Ourense) "non permite pasalo a disposición xudicial", polo que a súa declaración terá que esperar ao momento no que "os equipos médicos consideren axeitado".

Así o sinalou este martes nos Peares (Ourense) onde acudiu ao acto de inauguración da central hidroeléctrica de San Pedro II por parte do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Villanueva informou de que a vítima foi "presuntamente estrangulada polo seu marido", que se atopa ingresado na Unidade de Agudos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) "pendente de pasar a disposición xudicial".

Ademais, o delegado incidiu en que actualmente o estado de saúde do presunto autor do crime "non permite" que poida declarar no Xulgado de Instrución número 2 do Carballiño, que é o que se encargará da causa.

"Estamos pendentes de que por parte do equipo médico se considere axeitado que pase a disposición xudicial e, a partir dese momento, tomarlle declaración", concluíu.

AXUDA POR DEPENDENCIA

Os Servizos Sociais do Concello do Carballiño confirmaron que a muller solicitara axuda "por situación de dependencia da súa parella" tras retornar de Suíza este mes de setembro.

Así, sinalaron que a vítima demandara "alguén" que lle axudase a coidar á súa parella, aínda que "non presentara ningún diagnóstico" do estado de saúde do marido.

Os feitos coñecéronse a lugar a última hora do domingo, cando familiares do matrimonio alertaron a Policía Local ante a falta de noticias da parella dende o sábado e lles mostraron a súa preocupación por que a pasada semana o home se pasara catro horas no tellado da súa vivenda, dende onde ameazara con suicidarse.

Ao entrar na vivenda, a Guardia Civil e a Policía local atopáronse nun cuarto o corpo sen vida da muller e ao home noutra estanza cun coitelo co que se provocaría varias lesións no pescozo.

SUCESO NA PONTE ROMANA

Por outra banda, Villanueva confirmou que se "manteñen abertas todas as vías" na investigación en torno a O.P.C., un mozo de 20 anos que a Policía Local de Ourense atopou ferido de gravidade xunto o primeiro piar da marxe esquerda da ponte Romano na madrugada do pasado domingo.

O delegado do Goberno insistiu en que a data de hoxe "non hai ningún dato que indique" un intento de suicidio, nin tampouco unha posible agresión, dous das posibilidades que se manexan.

Villanueva apuntou que para coñecer os motivos deste suceso haberá que esperar ata que "se proceda á investigación policial, poida declarar o mozo ou apareza algunha testemuña".