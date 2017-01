A voceira do Grupo Municipal do PSOE no Concello de Ferrol e secretaria xeral desta formación política na cidade, Beatriz Sestayo, catalogou como de "erro e esperpento" a decisión do alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, de vincular a unha moción de confianza a aprobación dos orzamentos municipais.

Así resaltou que é "inaceptable" esa actitude, tras romper as negociacións que ambos os dous partidos mantiñan para poder aprobar as contas para a presente anualidade.

Sestayo cualificou a decisión do rexedor herculino como de "intolerable para a democracia, para o respecto aos propios cidadáns e ao resto de partidos".

A pesar diso, Sestayo asegurou que a decisión tomada por parte de Marea Atlántica na Coruña "non ten por que ter repercusión" na decisión que tome o PSOE en Ferrol na negociación con Ferrol en común dos presupostos para esta cidade.

"POUCO COHERENTE"

Así, a socialista ha traslado nunha comparecencia ante os medios de comunicación que está "doída e atónita ante a mediocridade do comportamento de Marea Atlántica".

Ademais, mostrou a súa solidariedade cos "compañeiros do Grupo Municipal Socialista da Coruña, coa compañeira e amiga persoal Mar Barcón, vetada por persoas que non a levaban na lista".

Ao respecto, incidiu en que "é curioso que quen aceptou os votos de Mar Barcón e do grupo socialista para ter a Alcaldía, despois manifeste un rexeitamento", algo que catalogou como de "pouco coherente".

Beatriz Sestayo tamén realizou un exercicio de memoria e así ha asegurado que "as mareas teñen as alcaldías" grazas ao Partido Socialista". "E se o PSOE decide non os apoiar, non terán Alcaldía, algo que parece tan obvio e que ás veces esquecen", manifestou.

"A soberbia ás veces lles pode e non hai ningunha obriga no Partido Socialista de ter estes alcaldes, incluído A Coruña", concluíu.