Temporal.- A Coruña, Pontevedra e Lugo estarán este mércores en risco por vento e ondada de ata nove metros

Un total de sete provincias do noroeste peninsular terán este mércores activado o aviso amarelo (risco) por fortes ventos e/ou por fenómenos costeiros, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

A alerta afectará a Pontevedra, A Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, León e Palencia, xa que poden ter ventos de ata 90 quilómetros por hora. Ademais, os fenómenos costeiros afectarán a Pontevedra e A Coruña, onde soprarán ventos de sur ou sueste de forza sete.

A AEMET activou un aviso por temporal de vento, ondas e precipitacións que comezará este mércores no noroeste peninsular e que se estenderá ata o final da semana.

Este mércores, prevé vento forte no litoral galego, con precipitacións localmente persistentes na súa parte occidental. Así, este mércores os ceos estarán nubrados ou cubertos na vertente atlántica peninsular e no alto Ebro, con chuvias e chuvascos na metade occidental peninsular, máis intensos e localmente persistentes en Galicia, zonas da Cordilleira Cantábrica e Sistema Central occidental, e prevé que pola tarde tamén chegarán a Pireneos.

Así mesmo, poderán estenderse de forma máis débil e illada cara ao leste de ambas as dúas mesetas e moi puntualmente a outras zonas do interior peninsular, mentres que non esperan precipitacións no mediterráneo.

Na área mediterránea e Baleares haberá intervalos nubrados e predominarán as nubes medias e altas mentres en Canarias prevense intervalos nubrados no norte das illas e non se descartan precipitacións nas de maior relevo.

Respecto á cota de neve, a AEMET sinala que se situará en torno a 1.300 a 1.600 metros no noroeste e tenderá a subir ata 1.800 metros. No resto das vertentes atlánticas a cota de neve estará na franxa 1.400 a 1.800 no resto das vertentes atlántica e cantábrica e uns 1.600 a 1.900 na metade oriental.

As néboas matinais cubrirán nos vales de Huesca e Lérida e as brumas aparecerán no litoral mediterráneo norte e Baleares.

As temperaturas diúrnas descenderán no interior da Península e ascenderán no Mediterráneo e Baleares e haberá xeadas en Pireneos, mentres que as nocturnas ascenderán na meseta norte e no cuadrante sudoccidental.

Finalmente, os ventos soprarán do oeste e do sur na Península e en Baleares e aumentarán a vento forte no litoral galego e con momentos fortes en zonas de montaña da metade norte. En Canarias o vento soprará dende o norte.