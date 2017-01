Mar destina este ano 15,8 millóns a proxectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro

A Xunta destina este ano máis de 15,8 millóns de euros na convocatoria de axudas a proxectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) que redunden no beneficio das zonas do litoral galego.

Así destacouno a conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante a súa visita este martes á empresa Frigoríficos Rosa dos Ventos, en Marín, onde coñeceu de primeira man a liña de fabricación para o envasado do polbo cocido.

Alí valorou que esta iniciativa achega valor engadido aos produtos do mar e promove a pesca artesanal, con certificado de produción 'pescadeRías'.

O ano pasado, esta convocatoria serviu de apoio a un total de 99 proxectos por un importe de preto de seis millóns de euros.

O obxectivo desta liña de axudas é o de contribuír a aumentar o emprego e a cohesión territorial das zonas costeiras, diversificar as actividades realizadas no ámbito do mar e promover a innovación en todas as fases da cadea de suministración de produtos.