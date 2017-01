A Xunta aproba o plan de cooperación galega para este ano cun aumento presupostario do 7,7% ata 4,5 millóns

A Xunta aprobou este martes o Plan Anual 2017 da Cooperación Galega, que recolle as actuacións previstas neste ano, cun presuposto superior aos 4,5 millóns de euros, o que supón un incremento do 7,7 por cento con respecto á dotación de 2016.

Segundo informou a Xunta nun comunicado, o plan foi aprobado na reunión que mantivo o consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode) e que estivo presidida polo director xeral de Relación Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo.

O director xeral destacou que o Plan aposta pola utilización das convocatorias públicas de concorrencia competitiva como principal instrumento. Desta forma, publicaranse as convocatorias de axudas que xestiona, como é o caso dos proxectos no exterior, educación para o desenvolvemento e bolsas de formación.

Ademais, segundo o comunicado, asinaranse convenios de colaboración coa Coordinadora Galega de ONGD e o Fondo Galego e continuarase co financiamento daqueles proxectos aprobados no 2016, que teñen compromisos no 2017. Así mesmo, nesta reunión, Gamallo informou dos resultados do Plan Anual 2016, que foi executado na súa totalidade, financiando 78 proxectos.