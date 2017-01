Un total de 32 artistas e bandas actúan este semestre en 27 salas da Rede Galega de Música ao Vivo

A Rede Galega de Música ao Vivo programará durante este semestre un total de 87 concertos e monólogos de 32 formacións artísticas, galegas na súa maior parte, que chegarán a 27 salas.

Esta rede dispón de espazos asociados en 19 localidades e conta cun presuposto para o primeiro semestre do ano de 44.600 euros, dos que 37.910 son achegados pola Agadic e o resto polos espazos que programan durante este período.

O obxectivo do circuíto é atender as necesidades de distribución dos grupos e intérpretes musicais galegos de moi diferentes estilos, ademais de contribuír á estabilidade na programación das salas galegas de música en directo.

Cunha media de tres actuacións por grupo, nesta programación destacan nomes como The Lákazans con seis concertos; Villanueva, con cinco; e Igloo e Ivy Moon, con catro cada un. A rede programará tamén a Adrián Costa, Aló Djangó, Andhrea & The Black Cats, Banda Crebinsky, Brigada Bravo & Díaz, Crave de Fado, Dakidarría, Eladio y los Seres Queridos, Faltriqueira, Far Away Place, Ith, Maryland, MJ Pérez, Piña, Por Placer, Secho y los Invisibles, Sinestesia ou Sonia Lebedynski, entre outros.