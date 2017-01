Nova Pescanova presenta un plan para salvar Mira, a planta acuícola de rodaballo de Portugal

Acuinova, empresa de Nova Pescanova e a actividade da cal é a xestión da maior planta de cultivo de rodaballo de Europa, situada en Mira (Portugal), presentou unha solicitude de Proceso Especial de Revitalización de Empresas (PER) ante as autoridades xudiciais lusas para salvar a planta, segundo informou a compañía nun comunicado.

En concreto, a multinacional confía en alcanzar un acordo de refinanciamento cos seus acredores, principalmente os bancos portugueses BPI, Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos e NovoBanco para reducir a carga financeira e reconducir o proxecto luso.

Pola súa banda, segundo apunta, Nova Pescanova contribuiría coa condonación da súa débeda e a perda do capital fundacional de Acuinova-Mira.

A aprobación do PER permitirá, indica, a viabilidade e continuidade da actividade Acuinova-Mira, que require dunha diminución da súa débeda acumulada, xa que este é inasumible para superar as dificultades económicas xurdidas, en boa medida, polos problemas técnicos desencadeados hai sete anos dos emisarios de captación das instalacións de Mira, causados por defectos de construción e que están sendo discutidos xudicialmente.

A pesar desta situación, e operando ao 30% da súa capacidade, a empresa xerou en 2016 un resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo e atopa o corrente de pagamento de salarios e impostos, o que fai posible a recuperación a través deste acordo de reestruturación da débeda.

UNS CATRO MESES

Durante este proceso, que se estima que durará en torno a catro meses, a empresa manterá o seu funcionamento habitual, baixo a supervisión dun administrador xudicial.

Nova Pescanova sinalou que non ten previsto acometer extinción ningunha dos contratos dos traballadores nin o plan de viabilidade o contempla e quere deixar constancia do seu agradecemento pola predisposición ao diálogo das diferentes partes involucradas.

Acuinova-Mira dá emprego a 127 persoas e produce ao ano entre 1.900 e 2.300 toneladas de rodaballo de primeira calidade, o que supón entre o 20% e o 25% da produción acuícola portuguesa e posiciona a empresa como un dos líderes do sector.